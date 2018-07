La Russie en quarts de finale, «le plus grand triomphe russe depuis le 9 mai 1945» ? Moscou répond

Au lendemain de la rencontre Espagne-Russie, Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a réagi à un article de The Independant qui avait qualifié la victoire russe et ses célébrations d'éventuel plus grand triomphe russe depuis la chute du nazisme.

Le 1er juillet, le quotidien britannique The Independent décrivait la victoire de l'équipe de football russe contre l'Espagne comme étant «peut-être le plus grand triomphe russe depuis 1945». Pour étayer son point de vue, il évoque les foules de Russes sortant dans les rues de la capitale pour exprimer leur joie, entonnant leur hymne. Moscou a réagi ce 2 juillet à cette remarque journalistique, par la voix de Dmitri Peskov : «A regarder les rues de plusieurs villes russes hier, c'était comparable à des images d'archives du 9 mai 1945.» Et le porte-parole du Kremlin d'ajouter : «Mais bien sûr, dans ce cas, nous ne parlons pas des célébrations d'une victoire militaire, il s'agit de sport.»

En tout état de cause, la victoire de la Sbornaïa est importante. Nettement favorite de cette rencontre, la Roja s'est inclinée face à la Russie, à l'issue d'une séance de tirs aux buts. Une surprise de taille pour tous les spécialistes que l'ampleur des victoires de la Russie face l'Arabie saoudite et à l'Egypte lors de la phase de poule avaient déjà étonné. Sa défaite 3-0 face à l'Uruguay démontre que les hommes de Stanislav Tchertchessov restent faillibles, mais cette victoire contre l'Espagne l'éclipse pour l'instant. Pour la première fois depuis la fin de l'URSS, l'équipe de Russie est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football.

