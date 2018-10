MMA : Poutine félicite Khabib et donne son avis sur la bagarre qui a suivi le combat

Disant comprendre que l'on puisse répondre à une provocation «de l'extérieur» même si ce n'est pas souhaitable, le président russe a rencontré le champion de MMA, qui a sauté sur un membre de l'équipe de son adversaire après un combat à Las Vegas.

Le 10 octobre, le président russe Vladimir Poutine, amateur de sports de combat et lui-même judoka, a commenté la rixe qui a émaillé le combat d'arts martiaux mixte (mixed martial arts, MMA en anglais) qui a opposé le Russe Khabib Nourmagomedov à l'Irlandais Conor McGregor.

Les deux combattants se sont affrontés lors du championnat Ultimate Fighting Championship (UFC) qui a eu lieu le 6 octobre dernier dans la banlieue de Las Vegas, aux Etats-Unis. Après avoir vaincu son adversaire par soumission, Khabib Nourmagomedov a sauté hors du ring pour s'en prendre à un membre du staff de McGregor. Ce dernier l'aurait apparemment provoqué.

La situation n'a pas tardé à dégénérer alors que de violents accrochages se multipliaient à l'extérieur comme à l'intérieur de la cage après que des spectateurs ont escaladé les barrières, comme en témoigne une vidéo.

«Peu importe ce qui arrive, nous devons essayer d'éviter l'imprudence», a entamé Vladimir Poutine, poursuivant : «Bien sûr, si quelqu'un nous attaque de l'extérieur, alors pas seulement toi, mais nous pourrions tous sauter [hors du ring] de cette façon et ça pourrait leur coûter cher», a commenté Vladimir Poutine, avant de tempérer : «Mais il est préférable de ne pas en arriver là.»

Le champion de MMA Khabib Nourmagomedov et le président russe se sont rencontrés ce 10 octobre dans le cadre du forum intitulé «Russie, pays du sport», organisé dans la ville d'Oulianovsk.

L'inimitié entre les deux pratiquants de MMA daterait de la Coupe du monde en Russie. Conor McGregor, pris en photo avec Vladimir Poutine lors de la finale opposant la France et la Croatie, aurait provoqué une première fois Khabib Nourmagomedov en l'accusant de manquer de respect au chef d'Etat russe...

Les arts martiaux mixtes associent pugilat et lutte au corps à corps. En fonction des fédérations, les combattants peuvent utiliser de nombreuses techniques : coups de pied, de poing, de genou et de coude, mais aussi du corps à corps debout ou encore des techniques de projection et de soumission. Certains pays comme la France interdisent les compétitions de MMA.

