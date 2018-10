Las Vegas : bagarre générale après la victoire du Russe Nurmagomedov contre McGregor (VIDEO)

Après avoir vaincu son adversaire de MMA par soumission, Khabib Nurmagomedov semble être interpellé par des individus du public : il s'échappe alors de l’octogone escaladant les grilles. S'en suit un véritable pugilat de part et d'autre de la cage.

La T-Mobile Arena de Las Vegas accueillait ce 6 octobre le très attendu combat d'arts martiaux mixtes (MMA) entre le Russe Khabib Nurmagomedov et la star irlandaise Conor McGregor. Après avoir vaincu son adversaire par soumission, le combattant russe a tourné son attention vers des individus en dehors de la cage, ne tardant pas à escalader la grille pour répondre physiquement à ce qui s'apparentait à des provocations d'une partie du public.

La situation n'a pas tardé pas à dégénérer alors que de violents accrochages se multipliaient à l'extérieur comme à l'intérieur de la cage après que des spectateurs ont escaladé les barrières, comme en témoigne cette vidéo.

Khabib defeats McGregor then all hell breaks loose. #UFC229pic.twitter.com/L1n7nMOtJY — ʜᴇᴇʟ ʙʏ ɴᴀᴛᴜʀᴇ (@HeelByNatureYT) 7 octobre 2018

Lors d'un point presse après l'événement sportif, Khabib Nurmagomedov a commenté ces échauffourées, expliquant qu'il s'en était pris à des membres de l'équipe de Conor McGregor car ces derniers avaient raillé sa religion, son pays et son père. «Le MMA est un sport respectueux [...] Vous ne pouvez pas dénigrer les religions et les pays, c'est pour moi très important.» a t-il déclaré, ajoutant : «Je veux m'excuser auprès de la commission athlétique du Nevada.» Il a également expliqué que le président russe, Vladimir Poutine, l'avait appelé pour le féliciter et lui faire savoir qu'il était «fier» de lui.

Khabib Nurmagomedov conserve son titre

Interrompu par l'arbitre au milieu du quatrième round, le combat a été remporté par Khabib Nurmagomedov, celui-ci ayant acquis sa victoire en épuisant son adversaire au sol. Agé de 30 ans, le combattant russe conserve ainsi son titre de champion des poids légers de l'UFC, la plus importante ligue professionnelle de MMA.

Alors qu'il n'avait plus disputé de combat de MMA depuis près de deux ans, Conor McGregor subit quant à lui la quatrième défaite de sa carrière. Le 26 août 2017, le combattant irlandais s'inclinait par ailleurs face à la légende Floyd Mayweather, lors d'un match de boxe présenté comme «le combat du siècle».

Les arts martiaux mixtes associent pugilat et lutte au corps à corps. Selon les fédérations, les combattants peuvent utiliser de nombreuses techniques : coups de pied, de poing, de genou et de coude, mais aussi du corps à corps debout ou encore des techniques de projection et de soumission. Certains pays comme la France interdisent le MMA en compétition.

En octobre 2016, Ramzan Kadyrov, le président de la république de Tchétchénie, avait quant à lui défrayé la chronique en publiant une vidéo montrant son fils Akhmad, 10 ans, mettre KO son adversaire dans une compétition de MMA. Le vice-ministre russe des Sports avait alors ouvert une enquête.

