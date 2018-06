La Russie chute contre l'Uruguay (0-3) et termine deuxième du groupe A

Défaits contre l'Uruguay après une prestation moins inspirée que lors de ses deux premiers matches, la Russie termine deuxième du groupe A, laissant la Céleste seule en tête. Les Russes retrouveront le Portugal ou l'Espagne en huitième de finale.

La Russie et l'Uruguay s'affrontaient pour la première place du groupe A lors du troisième match de qualification de la Coupe du monde. Réduits à 10, les Russes n'ont pas pu rivaliser avec la Céleste.

L'Uruguay avec une attaque tonitruante

Il n’a pas fallu attendre beaucoup de temps dans ce choc du Groupe A pour avoir du spectacle. Asphixyée dès le début du match par des Uruguayens tonitruants, la Russie n'a pas réussi à mettre son jeu en place. A la 10e minute, c'est Luis Suarez qui a ouvert le score d'un coup franc à l'entrée de la surface. L'Uruguay ne va pas s’arrêter là. Aux alentours de 20 minutes de jeu, Denis Cheryshev détourne une frappe de Cristian Rodriguez dans son propre but. Déjà un genou à terre, la Russie fait face à un nouveau coup dur lorsque le milieu Igor Smolinkov est expulsé après un deuxième carton jaune.

Cavani, Suarez, Godin : tiercé gagnant

A la recherche de son premier but dans ce mondial, Edinson Cavani se devait de tirer son équipe vers le haut. Aidé par son binôme Luis Suarez, et son capitaine Diego Godin, l'attaquant du PSG a démontré ses talents. Dans les arrêts de jeu, sur un corner, Diego Godin a pris le dessus sur les défenseurs russes pour ajuster un tête croisée repoussée par le gardien. En bon renard des surfaces, Edinson Cavani a repris ce ballon pour enfoncer le clou et sceller le score final.

L'Espagne ou le Portugal en huitième

Avec cette deuxième place assurée, les coéquipiers de Denis Cheryshev, devront affronter le Portugal de Cristiano Ronaldo ou bien l'Espagne, championne du monde 2010. Ce 25 juin à 20h, les Portugais affrontent l'Iran tandis que l'Espagne jouera le Maroc. Pour l'instant les Espagnols, qui ont pris la tête de groupe, sont les potentiels adversaires de la Russie. Si le Portugal prend la tête de son groupe, il faudra donc que la Russie batte les champions d'Europe en titre pour atteindre les quarts de finale.

Lire aussi : Chants, parodies, costumes… qui sont les meilleurs supporters du Mondial de football ? (IMAGES)