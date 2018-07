Davor Suker, buteur du France-Croatie de 1998, se livre à RT France sur le Mondial

Pour RT, l'ancien international croate Davor Suker a exprimé son sentiment sur l'équipe de Croatie qui affronte en demi-finale l'Angleterre, le 11 juillet à Moscou. Selon lui, Luka Modric et ses coéquipiers ont une belle carte à jouer.

En amont de la demi-finale entre l'Angleterre et la Croatie, le soir du 11 juillet, RT est allé à la rencontre de Davor Suker, ancien attaquant star de la Croatie, qui avait notamment infligé un but à Fabien Barthez en demi-finale du Mondial 1998. Il a livré son opinion sur l'actuelle sélection croate.

«La Croatie est capable de tenir le ballon et aujourd'hui celui qui tient le ballon a plus de temps et de chances pour marquer», a-t-il déclaré. «Si quelqu'un sous-estime l'équipe croate il peut avoir de gros problèmes», a martelé Davor Suker.

Concernant l'organisation du Mondial, le Croate a salué la fédération russe de football, qui a fait selon lui un travail exceptionnel tout au long de la compétition : «Chapeau bas à la Russie, bravo les Russes.»

Après avoir battu les Russes et les Danois aux tirs au but, les joueurs croates pourraient donc être plus fatigués que leurs adversaires anglais. En cas de victoire, ils retrouveraient l'équipe de France pour la première finale de Coupe du monde de football de leur histoire.

La finale aura lieu dans le stade de Loujniki à Moscou le 15 juillet.

