La Croatie élimine la Russie et accède à la demi-finale

Au terme d'un match âpre, la Croatie est parvenue à battre la Russie aux tirs au but après un match nul (2-2). L'équipe croate affrontera donc l'Angleterre en demi-finale le 11 juillet prochain.

Face à un hôte russe plus que déterminé jusqu'au bout, la Croatie de Luka Modric partait certes favorite à Sotchi. Mais le match s'est révélé plus complexe que prévu. A la 31e minute, Denis Cheryshev a réussi à ouvrir le score, avant que la Croatie n'égalise grâce Andrej Kramaric huit minutes plus tard. Si Domagoj Vida a réussi à tromper le gardien russe dans les prolongations, la Sbornaïa est parvenue à égaliser à quelques secondes de la fin du match, contraignant la Croatie aux tirs au but.

Finalement, la Croatie aura eu raison de la Russie après avoir réussi quatre tirs au but, contre seulement trois pour la Russie, qui sort de ce Mondial après une performance remarquable. Elle qui n'avait pas remporté le moindre match en 2018 avant la compétition achève ainsi une aventure inespérée et saluée par des supporters gonflés à bloc dans le stade de Sotchi.

La Croatie affrontera l'Angleterre le 11 juillet prochain en demi-finale de la Coupe du monde, grâce à son succès sur la Russie aux tirs au but ce 7 juillet à Sotchi.