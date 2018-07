La Croatie affronte la France «et le continent africain» : un ancien international croate dérape

La veille de la finale du Mondial de football qui oppose la France à la Croatie, l'ancien footballeur croate Igor Stimac a commenté la formation française, l'estimant composée des joueurs les plus talentueux de France... et du continent africain.

Après avoir retiré de son compte Facebook une publication rappelant les origines africaines de plusieurs joueurs de l'équipe de France, l'ancien international Igor Stimac a enfoncé le clou dans une interview publiée le 14 juillet par l'agence de presse turque Anadolu, lors de laquelle il a ainsi déclaré : «Nous affrontons la République française et le continent africain. Donc ce sont les 11 meilleurs, les plus talentueux, parmi un milliard de personnes, et de l'autre côté, nous sommes quatre millions.»

Alors qu'Igor Stimac, qui a également été sélectionneur de l'équipe croate de 2012 à 2013, semble, au détour d'un tacle peu Coubertin, avoir voulu dénoncer une différence dans le processus de sélection des deux équipes finalistes, Didier Deschamps a quant à lui commenté les propos de son ancien adversaire (en demi-finale de 1998) lors d'une conférence de presse le même jour : «L'équipe de France a des joueurs d'origine africaine ou d'outre-mer. Et ça a toujours été une richesse pour le football et pour tous les sports français. Ils sont tous Français, et tous fiers d'être Français.»

Igor Stimac avait déjà tenté d'aborder, à sa façon, l'identité de la sélection française à travers une publication plus ancienne, qualifiée de raciste par certains sur Twitter, qu'il a retirée par la suite. Il s'y appliquait à relever l'origine africaine de plusieurs joueurs de l'équipe de France de football. Bien que supprimée, la publication a été repostée sur les réseaux sociaux par des internautes disposant d'une capture d'écran.

Yeah, maybe Igor Stimac should just log off social media for a while? pic.twitter.com/G7UbGAU8Et — Rory Yeomans (@rory_yeomans) 15 juillet 2018

Ce 15 juillet, les Bleus affrontent la Croatie, à Moscou, lors d'une rencontre à l'issue de laquelle l'équipe de France pourrait décrocher son deuxième titre mondial, après celui obtenu en 1998. L'Elysée a annoncé qu'Emmanuel Macron profiterait de cette finale pour poursuivre son dialogue avec Vladimir Poutine.

