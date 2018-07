Les supporters étrangers munis d'un «fan ID» dispensés de visa russe jusqu'à la fin de l'année

Plus besoin de visa russe jusqu'à la fin de l'année pour les supporters ayant un «fan ID». C'est ce qu'a annoncé le président russe, Vladimir Poutine, ce 15 juillet, après la finale de la Coupe du monde entre la France et la Croatie.

Ce 15 juillet, après la cérémonie de clôture de la Coupe du monde de football en Russie, Vladimir Poutine a fait savoir que les supporters étrangers munis d'un Fan ID, seraient dispensés de visa pour se rendre en Russie jusqu'à la fin de l'année.

«Nous allons faire comme ça : les supporters étrangers qui ont actuellement leurs "Fan ID" pourront bénéficier des entrées multiples dans la Fédération de Russie sans visa jusqu'à la fin de l'année», a ainsi déclaré Vladimir Poutine. «Nous pouvons sans aucun doute être fiers de notre manière d'avoir organisé ce tournoi. [...] Nous avons réussi cet événement grandiose, nous l'avons réussi dans tous ses aspects», a poursuivi le président russe à la télévision, après avoir assisté à la finale.

Les Fan ID et les billets pour les matchs du Mondial 2018, donnaient accès au territoire russe aux supporters sans avoir besoin d'un visa, pour la période du 4 juin au 15 juillet.

Le chef de l'Etat russe s'est également adressé aux supporters avec des «mots de remerciement» pour ceux qui ont «montré que le sport et le football peuvent bien ne pas diviser les gens, ne pas aboutir à des bagarres et des disputes, mais réunir les gens sur la base des principes communs et des valeurs communes».

«Tout le monde s'est comporté de manière tout a fait exemplaire», s'est-il encore félicité.

