Mondial, 14 juillet: face à une «menace terroriste avérée», Paris déploie son dispositif de sécurité

Pour les célébrations de la fête nationale et de la Coupe du monde qui tombent exceptionnellement le même week-end, la préfecture de police de Paris mobilise 12 000 membres des forces de l'ordre pour parer à toute éventualité.

Pour la fête nationale du 14 juillet et la finale de la Coupe du monde de football, le lendemain, 12 000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés au cours d'un weekend sous haute tension à Paris. Le déploiement du dispositif policier à Paris commencera dans la soirée de ce 13 juillet.

Le contexte de coupe du monde créé une situation exceptionnelle pour les forces de l'ordre : elles devront assurer la sécurisation de la capitale pour la fête nationale, puis pour la finale qui verra la France s'opposer à la Croatie. Le contexte de ces événements a été qualifié par le préfet de police de Paris Michel Delpuech de «menace terroriste avérée». A cet effectif seront ajoutés 4 000 autres membres des forces de l'ordre spécialement pour la Coupe du monde.

A l'occasion du match de football qui commencera à 17 h, les amateurs parisiens du ballon rond iront se masser dans une fan zone installée sur le Champ-de-Mars afin de visionner le match sur un écran géant près de la tour Eiffel. Des barrières et six entrées sécurisées circonviendront le secteur. Des contrôles renforcés seront également pratiqués autour de la zone. Ce dispositif de grande ampleur permettra d'accueillir jusqu'à 90 000 personnes et le préfet de police de Paris a prévenu qu'il valait mieux s'y rendre «le plus tôt possible, à partir de 13h», afin d'y pénétrer. La tour Eiffel sera quant à elle fermée au public pendant tout le week-end.

En cas de victoire de la France contre la Croatie, l'événement «donnera lieu à des scènes de liesse et des rassemblements de foule dont nous avons eu un avant-goût après la demie», selon Michel Delpuech qui précise : «Nous ferons en sorte d'interdire la circulation de tout véhicule dans un vaste périmètre.»

