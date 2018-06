Chants, parodies, costumes… qui sont les meilleurs supporters du Mondial de football ? (IMAGES)

A chaque Coupe du monde de football, certaines équipes sont suivies de leurs meilleurs supporters. Entre déguisements et chants parodiques en tous genres, les fans sont prêts à aller loin pour encourager leur pays : mais lesquels sont les meilleurs ?

Ce n'est un secret pour personne, le football est une fête. Parmi les 32 équipes engagées dans la Coupe du monde 2018 en Russie, quelques pays se sont notamment démarqués grâce à leurs valeureux supporters, qui n'hésitent pas à trouver les bons moyens pour rendre cet événement unique.

Les Islandais

Comme à l’Euro 2016, les vikings de la terre de feu et de glace, ont bien répondu présents. Sur les 300 000 personnes qui habitent l’île, pas moins de 30 000 ont fait le déplacement en Russie pour pousser leurs joueurs. Célèbres pour leur fameux clapping, les supporters islandais agitent déjà beaucoup la toile.

Les Brésiliens

Que serait une Coupe du monde sans le Brésil ? Les supporters de la Seleçao ne se sont pas tant démarqués dans le stade qu'à l’extérieur. Après la lourde défaite de Lionel Messi et de l’Argentine face à la Croatie, principaux rivaux des Brésiliens, les supporters du Brésil ont parodié la chanson Bella Ciao à leur sauce. Une reprise appréciée sur les réseaux sociaux, qui pourrait devenir un symbole pour les Brésiliens si l'Argentine ne se qualifie pas pour la suite du tournoi.

#BRECRC Alors que le match entre le Brésil et le Costa Rica va débuter dans quelques minutes, en direct sur Radiosport... Les supporters Brésiliens chambrent leurs voisins Argentins sur l'air de @LaCasaDePapelFR ! pic.twitter.com/hI7yeiH1sO — RadioSport (@radiosport_ch) 22 juin 2018

Les Sénégalais

Avec un bon début de Coupe du monde (une victoire, un match nul), les fans des Lions du Sénégal se sont démarqués par un acte d'exemplarité qui a marqué la planète football. Suite à leur victoire face à la Pologne, les supporters ont nettoyé les tribunes du stade du Spartak Moscou directement après le coup de sifflet final. Des gestes que l'on aimerait voir plus souvent lors des manifestations sportives.

Mondial. Les supporters sénégalais nettoient les tribunes après la rencontre face à la Pologne https://t.co/rWHLeRtELb@SenegalFootballpic.twitter.com/4BFVGxeYHm — L'important (@Limportant_fr) 20 juin 2018

Les Anglais

En terme de soutien à leur équipe, on peut dire que les Anglais ont fait leurs preuves. Déjà à l'Euro 2016, ils s'étaient approprié la fameuse chanson Free from desire de Gala, qu'ils avaient transformée pour l'occasion en Vardy's on fire. Une reprise qui fait dores et déjà l'unanimité auprès des amoureux de foot.

Chez les Britanniques, la douche de bière est de rigueur. Pour célébrer l'ouverture du score de John Stones face au Panama, les supporters des Trois Lions ont laissé exploser leur joie en jetant en l'air tout ce qui se trouvait entre leurs mains.

L’incroyable explosion de joie des supporters anglais 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 après l’ouverture du score de Stones face au Panama 🇵🇦 ! #WorldCup



(via @HQSportsBar1) pic.twitter.com/GJykiB57FX — 🇷🇺 BeFoot (@_BeFoot) 24 juin 2018

Les Mexicains

Lorsqu'on soutient l'équipe du Mexique, on se doit de faire l'effort de suivre la sélection nationale, même si cela signifie mettre en péril sa relation amoureuse. Ce que n'a pas fait un supporter dont la femme avait refusé de le laisser faire le déplacement en Russie. Ses amis lui ont fait payer sa décision en emportant avec eux au Mondial... une photo en carton de leur ami.

Un groupe de supporters mexicains est venu en Russie avec une photo en carton de leur ami qui n'a pas pu les accompagner, sa femme refusant de le laisser partir 😂



Ce pays est magique 👏😅🇲🇽

(📷@wscsupporters) pic.twitter.com/dunMggvk7g — LeMeilleurDuFootball (@LMDFoot_) 18 juin 2018

En plus d'avoir beaucoup d'humour, les Mexicains sont également très doués pour les déguisements. Les supporters ont arborés leurs plus beaux costumes de catcheur afin d'enflamer les foules.

