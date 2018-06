La Russie s'impose 3-1 face à l'Egypte et fait un grand pas vers les huitièmes de finale

La Russie a gagné son deuxième match de la compétition et occupe provisoirement la première place de son groupe avec six points. Après une première mi-temps sans but, les coéquipiers d'Alexander Golovine ont réussi à trouver le chemin des filets.

La Russie a un pied et demi en huitièmes de finale, après avoir corrigé l'Egypte (3-1), au bord de l'élimination en dépit de la titularisation de Mohamed Salah, ce 19 juin à l’occasion de son deuxième match de groupe dans cette Coupe du monde à domicile, à Saint-Pétersbourg.

L'attaquant vedette de Liverpool n'a pu que sauver l'honneur sur penalty. Le pays hôte compte six points et pourrait être qualifié dès le 20 juin si l'Arabie saoudite ne domine pas l'Uruguay lors de l'autre match de poule. Le russe Denis Cheryshev, qui a encore marqué, rejoint Cristiano Ronaldo en tête du classement des buteurs de la compétition (3 chacun).

C'est la Sbornaïa qui a fait en grande partie le jeu. Sans grandes idées, mais avec une volonté de fer, les Russes ont maîtrisé la rencontre, s'appuyant sur un Dzyuba parfait en tour de contrôle. Sa présence imposante dans la surface des Pharaons a permis l'ouverture du score. Le colosse poussait le capitaine égyptien Fathi à la faute, le forçant à dévier dans son propre but un centre de Zobnine, deux minutes après le début de la seconde mi-temps.

Quelques minutes plus tard, Fernandes se jouait de la défense pour servir Cheryshev en retrait. L'attaquant de Villarreal ne gâchait pas l'offrande, pour marquer son troisième but du Mondial (59e minute). Et puis Dzyuba y allait de son but à son tour. Se servant de sa taille, il contrôlait de la poitrine dans la surface, passait une charnière égyptienne assommée et trompait El Shenawy de près (62e minute).

La sélection russe croisera le fer avec l'Uruguay le 25 juin lors de son dernier match de poule. En cas de qualification en huitièmes de finale, elle affrontera le premier ou le deuxième du groupe B, qui comprend l'Espagne, le Portugal, le Maroc et l'Iran.

Suivez toutes les actualités de la Coupe du monde 2018 sur RT France