Coupe du monde 2018 : voici comment José Mourinho imagine la finale

José Mourinho partage en exclusivité pour RT ses pronostics pour les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de 2018 qui va se dérouler en Russie. Même pour le célèbre entraîneur, l'issue de la compétition est loin d'être évidente...

A seulement quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde de football en Russie, le 14 juin, José Mourinho a livré en exclusivité à RT ses pronostics. Après avoir donné ses prédictions pour les phases de poule, puis pour les huitièmes et les quarts de finale, le charismatique entraîneur de Manchester United se prononce sur le dernier carré de la compétition.

Selon lui, les demi-finales opposeront le Portugal au Brésil, et l'Argentine à l'Allemagne. Le premier match, selon José Mourinho, sera remporté par le Portugal (son pays), le second par l'Argentine. Ce qui donnerait donc une finale Portugal-Argentine... à l'issue plus qu'incertaine, de l'aveu même de l'entraîneur.

«On est en temps supplémentaire [...] Ils sont aux penalties. Un penalty de plus. Et ce dernier penalty, il y en a un qui est pris par Messi ; l'autre par Ronaldo. Je vous laisse imaginer...», conclut-t-il.

