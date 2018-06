Coupe du monde 2018 : découvrez quelles équipes José Mourinho voit en demi-finales

L’entraîneur José Mourinho partage en exclusivité ses pronostics pour les huitièmes et quarts de finale de la Coupe du monde de 2018 qui va se dérouler en Russie. Correspondent-ils aux vôtres ?

A seulement quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde de football en Russie, le 14 juin, le charismatique entraîneur de Manchester United, José Mourinho, livre en exclusivité pour RT ses pronostics pour les huitièmes et les quarts de finale, après avoir donné ses prédictions pour les phases de poule.

S’il prédit un échec de la Russie face à l’Espagne, il voit la France triompher face aux Super Eagles du Nigeria.

Autre équipe africaine à ne pas franchir le palier des huitièmes de finale selon José Mourinho : le Sénégal, qui s’inclinerait face aux Diables rouges de Belgique. L’Argentine et le Brésil devraient l’emporter respectivement face à l’Australie et au Mexique, tandis que l’Allemagne et l’Angleterre élimineront la Suisse et la Pologne, selon l’ancien entraîneur de Porto.

En quarts de finale, les choses se corsent pour la France : le Special One voit les Bleus faire leurs valises après avoir été défaits par les coéquipiers de Cristiano Ronaldo.

Les Espagnols seraient quant à eux éliminés par l’Argentine. Enfin, le Brésil et l’Allemagne écarteraient l’Angleterre et la Belgique.

