José Mourinho s'engage avec RT pour la couverture de la Coupe du monde 2018 en Russie

Le «Special One», célèbre entraîneur énigmatique, actuellement en poste à Manchester United, est la dernière recrue du mercato de RT. Il livrera ses analyses pour la chaîne dans le cadre de la Coupe du monde 2018.

Nommé entraîneur de l'année en 2010, José Mourinho, surnommé le «Special One», rejoindra RT à Moscou pour livrer son expertise et ses prédictions pour la Coupe du monde 2018 en Russie.

«Je suis très heureux de rejoindre l'équipe de RT. Je me réjouis d'assister à la Coupe du monde en Russie cet été et de partager ma connaissance des matchs», a déclaré l'actuel entraîneur de Manchester United.

Deux fois vainqueur de la Ligue des Champions, le coach s'est révélé dans son pays natal, le Portugal, avec le FC Porto, avant de partir pour l'Angleterre avec Chelsea, puis d'entraîner le Real Madrid et l'Inter de Milan.

«Nous continuons à rassembler la dream team de RT. Maintenant nous avons un entraîneur», a déclaré Margarita Simonian, rédactrice en chef monde de RT au sujet du recrutement de José Mourinho.

Actuellement en poste à la tête du club anglais de Manchester United, le charismatique coach prendra les rennes d'une équipe de RT spécialement formée pour couvrir la Coupe du monde. Il sera notamment associé au légendaire gardien de Manchester United Peter Schmeichel, qui a rejoint l'équipe de RT fin 2017.

RT a lancé un projet multimédia spécial, disponible en anglais, en russe, en espagnol et en arabe, dédié à l'événement footballistique majeur de 2018. Il comprend les horaires des matchs, des informations sur les joueurs mais aussi des actualités et des entretiens exclusifs avec des stars ballon rond. Pendant le tournoi, le site fournira des commentaires en directs et couvrira l'événement grâce aux reporters de RT.

