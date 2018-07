«Belgrade brûle» : la Fifa enquête sur une nouvelle vidéo du Croate Domagoj Vida

Le Croate Domagoj Vida avait déjà fait polémique et reçu un avertissent de la Fifa pour avoir déclaré dans une vidéo «Gloire à l'Ukraine !» après la victoire croate contre la Russie. Une nouvelle vidéo polémique intéresse à présent la Fifa.

La FIFA se penche selon la BBC sur une nouvelle vidéo dans laquelle le joueur de la sélection croate de football, Domagoj Vida, semble tenir des propos à caractère politique et polémique. Dans cette vidéo diffusée sur Internet après la victoire de la Croate sur la Russie en quarts de finale le 7 juillet, et dont on ne connaît pas la date exacte, l'auteur, Domagoj Vida, apparaît en train de dire : «Gloire à l'Ukraine» et «Belgrade brûle».

Or, «Gloire à l'Ukraine !» peut être perçu comme un slogan politisé dans la mesure où il s'agissait d'un cri de ralliement nationaliste ukrainien anti-russe employé par les participants aux événements de Maïdan. Concernant «Belgrade brûle», un média serbe a estimé que le joueur de 29 ans ne faisait peut-être pas référence à la capitale serbe, mais plutôt à un pub appelé «Belgrade» à Kiev. Il souhaiterait, par ces paroles, encourager en fait le propriétaire de l'établissement, «Jovan», à faire une fête.

Une première vidéo déjà épinglée par la Fifa

Dans une première vidéo, postée par l'ancien international Ognjen Vukojevic après la victoire croate sur la Russie, on entendait déjà Domagoj Vida crier «Gloire à l'Ukraine !». Les deux joueurs ont joué pour le club ukrainien du Dynamo Kiev.

La Fifa, après avoir examiné la vidéo, avait décidé d'émettre un simple avertissement à Vida ce 8 juillet. Le lendemain, la Fifa a infligé une amende de 12 800 euros et un avertissement à Ognjen Vukojevic. En outre, celui-ci a été exclu de l'encadrement de la sélection croate.

La Fédération croate a présenté ses excuses à l'opinion publique russe pour «l'acte d'un membre de la délégation croate».

