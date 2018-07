«Gloire à l'Ukraine» : le Croate Vida épinglé par la FIFA après une troisième mi-temps politique

Après avoir contribué à la victoire des Croates contre la Russie, Domagoj Vida a fait parler de lui en raison d'une vidéo, dans laquelle il clame ce qui peut être perçu comme un slogan nationaliste ukrainien anti-russe. La FIFA a ouvert une enquête.

Auteur d'un but en prolongations et d'un autre lors de la séance de tirs au but qui a conclu la rencontre Croatie-Russie, en quarts de finale de la Coupe du monde de football, le défenseur croate Domagoj Vida a activement participé à la victoire de son équipe. Peu après ce match éprouvant, il s'est également illustré dans une très courte vidéo, publiée par l'ancien international croate Ognjen Vukojevic, dans laquelle on entend Domagoj Vida lancer, en croate : «Gloire à l'Ukraine !»

Ces paroles ont retenu l'attention de la FIFA, qui a annoncé avoir ouvert une enquête. «Nous serons en mesure de mieux commenter la situation après avoir évalué toutes les informations disponibles», a sobrement fait savoir l'organe faîtier du football mondial, qui interdit les messages politiques dans les stades et toute action pouvant «provoquer le public».

Selon l'AFP, des parlementaires russes ont demandé à la FIFA de prendre des sanctions contre la Croatie après la publication de cette vidéo. Dmitri Svichtchov, membre du comité parlementaire russe des sports, a déclaré à l'agence RIA Novosti : «Les slogans politiques, nationalistes et racistes ne sont pas les bienvenus à la Coupe du monde.»

J'adore le peuple russe, c'était juste une blague

Domagoj Vida a quant à lui souhaité clarifier sa position : «J'adore le peuple russe, c'était juste une blague.»

Il est à noter que le défenseur central croate a évolué au sein du Dynamo Kiev de 2013 à 2018, période qui englobe notamment le coup d'Etat de Maïdan, à l'origine de tensions considérables entre Kiev et Moscou. Or, «Gloire à l'Ukraine !» était un cri de ralliement nationaliste et anti-russe employé par les protagonistes des événements de Maïdan.

Des relations extrêmement tendues entre Kiev et Moscou

Les rassemblements de Maïdan ont commencé dans le centre de Kiev en novembre 2013 après que le président ukrainien Viktor Ianoukovitch a refusé de signer un accord d’association avec l’Union européenne. En février 2014, de violents affrontements ont éclaté entre opposants et partisans du président élu, provoquant un changement de pouvoir en Ukraine. La période qui suit a été marquée par la mise en place de mesures antirusses dans le pays, stigmatisant de fait une population russophone très présente sur le territoire. En avril 2014, devant la rébellion des habitants de l'Est de l'Ukraine, l'armée régulière a lancé une opération militaire contre le Donbass, baptisée «Opération anti-terroriste».

Les relations entre Kiev et Moscou se sont alors considérablement dégradées, le gouvernement ukrainien accusant les autorités russes de soutenir les rebelles russophones de l'Est, ce que celles-ci contestent formellement.

Voir aussi : La révolution de Maïdan : chronologie du coup d’Etat ukrainien de 2014 (VIDEO)