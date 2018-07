Eric Cantona trolle gentiment l'Argentine en chanson après la victoire des Bleus

Eric Cantona, l'ancienne légende française de Manchester United, a publié une vidéo humoristique en hommage à la course folle réalisée par le jeune prodige de l'équipe de France, Kylian Mbappé, lors du match contre l'Argentine remporté 4 à 3.

Le King a encore frappé. Après la victoire de la France (4-3) face à l'Argentine ce 30 juin à Kazan, l'ex-star de Manchester United, Eric Cantona, a réalisé, chambreur, une vidéo à la gloire de l'attaquant vedette de l'équipe de France, Kylian Mbappé.

Une publication partagée par Eric Cantona (@ericcantona) le 5 Juil. 2018 à 5 :24 PDT

Torse nu sous une chemise bleue à moitié ouverte, le Marseillais, connu autant pour son talent de footballeur que pour son caractère bien trempé et ses sorties médiatiques fracassantes, chante sur l'air de Don't cry for me Argentina, la célèbre bande-son originale de la comédie musicale Evita. A la place de la version originale de l'oeuvre qui porte sur la vie d'Eva Perron – actrice et femme politique, première dame d'Argentine de 1946 à 1952 – il entonne en anglais : «Ne pleure pas 4-3 Argentine, la vérité c'est qu'il est plus rapide que toi. Courir à travers le terrain, vous ne pouviez pas l'attraper, vous avez fait le maximum, il est resté à distance.»

Dans la langue de Shakespeare, la prononciation de «Don't cry 4-3 Argentina» ressemble à celle de «Don't cry for me Argentina». Il explique ensuite que Kylian Mbappé, qui a effectué contre l'Argentine une remontée de terrain impressionnante, est «incroyable».

Eric Cantona, cinq fois vainqueur du championnat anglais de Premier League, compare ensuite l'attaquant du PSG, 19 ans, à un personnage de la populaire série animée Captain Tsubasa – Olive et Tom en version originale – l'un des mangas japonais des années 1990 les plus populaires en Occident.

Le 18 juin, il s'était moqué de la nouvelle coupe de cheveux de Neymar, l’un des joueurs emblématiques de la sélection brésilienne en postant une photo où il se tenait avec des spaghettis sur la tête avec entre ses mains un portrait du joueur brésilien.

Alors que l'Argentine menait 2-1 à la Kazan Arena ce 30 juin, la France a renversé le match pour l'emporter 4-3 avec un superbe but de Benjamin Pavard et un doublé de Kylian Mbappé. Les Bleus affrontent ce 6 juillet à Nijni Novgorod l'Uruguay. En cas de victoire, les hommes de Didier Deschamps trouveront face à eux le Brésil ou la Belgique, pour une éventuelle demi-finale le 10 juillet à Saint-Pétersbourg.

L'Uruguay a éliminé le Portugal de Cristiano Ronaldo en huitièmes de finale grâce à un doublé d'Edinson Cavani, coéquipier de Kylian Mbappé au PSG, après avoir dominé le Groupe A en ayant gagné tous ses matchs et encaissé qu'un seul but.

Lire aussi : Pourquoi Eric Cantona ne se sent-il «pas français» ?