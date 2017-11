Pourquoi Eric Cantona ne se sent-il «pas français» ?

L'ancien international français, fameux pour sa virtuosité balle au pied mais aussi pour son franc-parler, a confié sur France Inter qu'il ne se sentait pas Français... mais habitant du monde, changeant d'ailleurs régulièrement de pays de résidence.

Ses sorties médiatiques sont peu nombreuses mais passent rarement inaperçues. Eric Cantona s'est livré ce 14 novembre à France Inter sur son sentiment d'appartenance... qui déborde amplement du sentiment national. «Je suis athée et je n'ai pas de pays. Je ne me sens pas Français car si on zoome, c'est-à-dire qu'on part du pays, on rentre dans la région, du nationalisme on va dans le régionalisme et puis dans la ville, son quartier [...] On finit nombriliste. En revanche, si je "dézoome" en partant du pays, je vais vers le monde et vers l'univers. Je viens de l'univers moi», a-t-il déclaré.

Je suis né ici, je me suis construit ici mais je ne suis pas Français

L'ex-footballeur, désormais comédien et réalisateur, peaufine son raisonnement : «Je suis né ici, je me suis construit ici mais je ne suis pas Français. J'ai vécu en Angleterre, j'ai vécu en Espagne, aujourd'hui je vis au Portugal et demain je vivrai ailleurs [...] Je n'ai aucun regard sur la France. Quand je décide de vivre à l'étranger c'est justement pour vivre à l'étranger, dans un autre pays.»

Citoyen du monde totalement déconnecté de l'actualité française ? Eric Cantona est légèrement contradictoire, puisqu'il n'oublie pas de donner (rarement certes) son avis sur la politique de l'Hexagone. Après l'élection présidentielle de 2017, il avait notamment déclaré, le 29 mai sur Eurosport, avoir voté pour Emmanuel Macron au second tour, allant jusqu'à comparer le président de la République fraîchement élu à la nouvelle pépite du football français, Kylian Mbappé.

