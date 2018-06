La France surclasse l'Argentine 4-3 et se qualifie pour les quarts de finale

Beaucoup de buts ont été inscrits lors du premier huitième de finale du Mondial entre la France et l'Argentine. Le match aura vu la victoire des tricolores 4-3.

Du spectacle, pour le premier huitième de finale du Mondial 2018 entre la France et l'Argentine à Kazan, qui a vu les Bleus vaincre l'Albiceleste 4-3.

Le premier fait du match a lieu à la 9e minute, avec un coup franc tiré par la star de l'équipe de France, Antoine Griezmann. Mais le meneur de jeu touche la transversale.

La domination tricolore est alors totale. Deux minutes plus tard, à la 11e minute, après une accélération balle au pied de Kylian Mbappé sur une trentaine de mètres, transperçant la défense argentine, le défenseur Rojo pousse l'attaquant et provoque un pénalty. Celui-ci est concrétisé par Antoine Griezmann qui ouvre donc le score.

Sauf que l'Argentine peut s'en remettre à ses individualités. A la 41e minute, l'ailier du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria, auteur d'un début de coupe du monde insipide, esseulé, décoche une frappe somptueuse aux 20 mètres et égalise.

A la reprise du match après la pause, Hugo Lloris est trompé par un tir contré de Lionel Messi par son partenaire Gabriel Mercado. Les Argentins prennent alors l'avantage 2-1.

Mais les Français ont aussi de la ressource. A la 57e minute, Benjamin Pavard reprend un centre, qui filait à l'extérieur de la surface, pour adresser une frappe croisée puissante, 2-2.

A la 64e minute, Kylian Mbappé se bat dans la surface et arrive à se défaire de la défense pour inscrire le 3e but de l'équipe de France. Cinq minutes après, la charnière centrale argentine montre encore ses failles et permet à Kylian Mbappé d'inscrire un doublé. Dans les arrêts de jeu, de la tête, Sergio Agüero réduit le score pour l'Albicleste.

Avec une victoire 4-3, la France file ainsi en quart de finale et affrontera le 6 juillet soit l'Uruguay soit le Portugal.

