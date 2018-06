Diego Maradona offre 10 000 dollars à la personne qui retrouvera celui qui a annoncé sa mort

Ayant fait un malaise lors du match entre l'Argentine et le Nigéria, Diego Maradona a dû faire face à certaines rumeurs le donnant pour mort. Pour retrouver la personne qui a fait circuler ces bruits, il offre 10 000 dollars de sa poche.

Saint Pétersboug, le 26 juin : l'Argentine affronte le Nigéria. A égalité jusqu'à la fin du match, le Nigéria est virtuellement qualifié. Il a fallu attendre un but argentin à la 86e minute pour libérer les Albiceleste et faire exulter tout un pays. Si le dénouement est beau, la suite l'est moins. Comme à chaque Coupe du monde, l'ancienne gloire du football Diego Maradona est un invité d'honneur. Regard perdu dans le vide, appel au Christ, sieste et ribambelle de doigts d'honneur... la présence de l'ex-numéro 10 de l'Argentine en tribunes était un spectacle à part entière.

La polémique part d’un enregistrement vocal dans lequel une voix masculine, avec un fort accent argentin, affirme que Diego Maradona a été hospitalisé et qu’il est mort d’un arrêt cardiaque. Avant la réaction sur Instagram de l’intéressé le lendemain matin pour démentir à la fois l’hospitalisation et le décès, l’enregistrement a circulé un peu partout, jusque dans la famille Maradona.

Après que ces bruits sont arrivés dans les oreilles de la famille, son avocat Matias Morla a déclaré dans les colonnes du journal argentin Clarin : «J’ai donné les instructions pour une récompense de 300 000 pesos (un peu moins de 10 000 euros) à la personne qui fournira des données précises et fiables sur l’auteur des enregistrements. Les sœurs de Maradona l’ont entendu, elles ne pouvaient pas me contacter, ni contacter Diego. L'une d’elle a eu un malaise, on ne peut pas laisser passer une chose pareille.»

La chasse est ouverte.