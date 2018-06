Coupe du monde : mission impossible pour les Bleus ?

L'équipe de France jouera son huitième de finale de coupe du monde face à l'Argentine. Même en cas de victoire, les joueurs de Didier Deschamps devront affronter le Portugal ou l'Uruguay. Une tâche qui s'annonce plus que compliquée.

Après avoir terminé premiers de leur groupe, les joueurs de l'équipe de France de football seront à Moscou le 30 juin pour disputer la huitième de finale de la Coupe du monde. Ils affronteront l'équipe argentine menée par le quintuple ballon d'or, Lionel Messi.

Sur le papier, la France est largement favorite. Avec une équipe valant 1,4 milliard d'euros sur le marché des transferts, elle est la plus chère de la compétition. En poule, les coéquipiers d'Antoine Griezmann ont rempli leur mission sans vraiment convaincre le public. Une victoire face au Pérou (1-0) sans être flamboyants, une victoire à l'arrachée contre l'Australie (2-1) et enfin un match nul contre le Danemark qui ne rassure pas les Bleus. Il faudra se montrer plus convaincant contre l'Argentine, qui n'est cependant pas à son meilleur niveau depuis le début du Mondial. Le moment pour la France de faire enfin un match référence pour relancer les joueurs pour la suite de la compétition ?

Une phase de doute

Si les Bleus gagnent contre l'Argentine, ils devront encore affronter de sérieux prétendants au titre. En quart de finale, l'équipe de France pourrait être opposée au champion d'Europe en titre : le Portugal, qui rencontre l'Uruguay le 30 juin aussi. Et c'est sans compter quatre poids lourds toujours en lice pour remporter le titre de champion du monde : le Brésil, le Mexique, l'Angleterre ou la Belgique.

L'Argentine, finaliste du Mondial 2014, n'est pas à son meilleur niveau. Après un match nul contre l'Islande (1-1), un échec face à la Croatie (0-3) et une victoire in extremis contre le Nigéria (2-1), les coéquipiers le Lionel Messi traversent une phase de doute. Sans avoir de fond de jeu très précis et avec une défense irrégulière, l'Argentine va devoir élever son jeu pour rivaliser avec les flèches françaises.

