Coupe du monde : le Kosovo et l'Albanie se mobilisent pour payer les amendes de Xhaka et Shaqiri

Après le match Suisse-Serbie, une cagnotte en ligne a été créée pour payer les amendes infligées à deux joueurs de l'équipe suisse, Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri, auteurs d'un geste polémique. Les dons récoltés dépassent déjà les 20 000 euros.

Le Kosovo et l'Albanie se sont cotisés pour payer respectivement les amendes infligées à Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri, joueurs de l'équipe suisse face à la Serbie le 25 juin. Le capitaine, Stephan Lichtsteiner, est aussi impliqué dans l'histoire pour avoir imité ses compatriotes.

Xhaka et Shaqiri, Suisses originaires du Kosovo, avaient célébré les buts et la victoire de leur sélection en faisant le symbole de l'aigle bicéphale du drapeau albanais. Un signe qui ferait en effet référence à la doctrine irrédentiste de la «Grande Albanie», dont le but est de regrouper, au sein d’une même nation, l’ensemble des Albanais des Balkans, y compris ceux qui se trouvent au Kosovo (province serbe majoritairement albanaise ayant déclaré son indépendance en 2008).

22 000 euros récoltés

La FIFA a infligé des amendes de 8500 et 4000 euros aux joueurs. Ceux-ci ont été soutenus très rapidement par leur public puisqu'en ce mercredi 27 juin, c'est 25 000 euros de dons qui ont été récoltés sur le site gofundme. Les Kosovars et les Albanais, qui ne se sont pas qualifiés pour la Coupe du monde, ont choisi de supporter la Suisse dans ce mondial. Selon l'Express, près de 200 000 Kosovars vivent en Suisse, ce qui pourrait expliquer le soutien attribué à Xhaka et Shaqiri.

Les joueurs Suisse, Xhaka et Shaqiri n'ont pas oublié leur origine et ont dédié leurs buts à l'Albanie 🇦🇱 !



Une victoire contre un adversaire special aux albanais qu'est la Serbie #SERSUIpic.twitter.com/YRVTARxg1z — La Minute Football (@laminfootball) 22 juin 2018

Un ministre kosovar donne son salaire

Bajram Hasani, ministre du Commerce et de l'Industrie du Kosovo a donné la totalité de son salaire mensuel, soit 1500 euros. «Ils ont été punis uniquement parce qu'ils n'ont pas oublié leurs racines, ils n'ont pas oublié d'où ils viennent», a-t-il déclaré à la presse locale. «L'argent ne peut pas payer la joie que Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri nous ont apportée en célébrant avec le signe de l'aigle leurs buts lors du match Suisse-Serbie.»

Du côté de l'Albanie, le Premier ministre Edi Rama, a ouvert un compte en banque et a invité ses concitoyens à faire des «contributions symboliques» pour payer l'«amende absurde de la Fifa» infligée à Xhaka et Shaqiri. «N'ayez pas peur de l'aigle», a posté Rama sur sa page Facebook. Il ajoute qu'il s'agit d'un geste de «gratitude à l'égard de deux sportifs». Shaqiri est né en 1991 au Kosovo, ancienne province serbe majoritairement peuplée d'Albanais qu'il a quittée avec sa famille alors qu'il n'était âgé que d'un an, tandis que Xhaka est né en Suisse en 1992 dans une famille kosovare.

Lire aussi : La FIFA frappe trois joueurs suisses au portefeuille pour leur célébration de but pro-Kosovo