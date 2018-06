Découvrez l'analyse de José Mourinho pour le match Islande-Croatie (VIDEO)

L'entraîneur portugais José Mourinho s'est penché pour RT sur le match entre l'Islande et la Croatie, qui aura lieu le 26 juin à la Rostov Arena. Pour le «Special One», les deux équipes sont de potentiels candidats directs au Top 8.

L'entraîneur de Manchester United, José Mourinho, consultant de RT pour la Coupe du monde 2018 en Russie, livre son analyse sur le dernier match du groupe D entre l'Islande et la Croatie. Le match se jouera à Rostov, le 26 juin à 20h.

«L'Islande est plus tactique, l'Islande est plus physique et la Croatie a plus d'expérience, plus de contrôle grâce à ses capacités techniques» estime l'entraîneur, qui conclut : «Cela va être un beau match.»

