Découvrez l'analyse de José Mourinho pour le match Uruguay-Russie (VIDEO)

L'entraîneur portugais José Mourinho s'est penché pour RT sur le match entre l'Uruguay et la Russie, qui se joue le 25 juin à 16h à Samara. Le «Special One» s'attend à un match «ultra compétitif». Et pour cause, il déterminera le premier du groupe A.

L'entraîneur de Manchester United, José Mourinho, consultant de RT pour la Coupe du monde 2018 en Russie, livre son analyse du troisième match de la Russie, qui affronte l'Uruguay le 25 juin à 16h à Samara.

Et pour cette rencontre, dont l'issue déterminera le premier du groupe A, le «Special One» reste prudent : «L'équipe qui joue à domicile aura un énorme soutien de la part de son pays [...] Mais l'Uruguay a le savoir faire.» Quoiqu'il en soit, José Mourinho est formel : «Ce sera un match ultra-compétitif.»

Auteur: RT France

