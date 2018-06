Robbie Williams a-t-il fait un doigt d'honneur au monde politico-médiatique britannique ?

Le doigt d'honneur face caméra de Robbie Williams restera une image forte de la cérémonie d'ouverture. Il s'agit visiblement d'une réponse aux critiques dont il est l'objet outre-Manche pour avoir accepté de se produire en Russie.

Le chanteur Robbie Wiliams a ouvert la Coupe du monde le 14 juin d'une façon assez «rock'n roll» : pendant sa performance, lors de la cérémonie d'ouverture qui avait lieu à Moscou, alors qu'il interprétait sa chanson «Rock DJ», il a adressé à la caméra un doigt d'honneur qui n'est pas passé inaperçu.

S'il n'a pas donné d'explications à son geste pour le moins irrévérencieux, le chanteur a toutefois glissé un sérieux indice dans les paroles de sa chanson, ajoutant quelques mots lourds de sens qui ne figuraient pas dans le texte initial : «I did it for free» («Je l’ai fait gratuitement»). Difficile dès lors de ne pas y voir une réponse – plus punk que pop – au monde politico-médiatique britannique, qui s'est déchaîné contre lui lorsqu'il a accepté de se produire en Russie.

«Vendu son âme» au «dictateur» Vladimir Poutine

L'artiste est en effet la cible de critiques virulentes outre-Manche, où il est accusé, entre autres joyeusetés, d'avoir «vendu son âme» au «dictateur» Vladimir Poutine. «Il y a beaucoup de façons de gagner de l'argent Robbie Williams, mais vendre ton âme à un dictateur ne devrait pas en être une. Honte à toi», a ainsi dénoncé Bill Browder, une voix antirusse proéminente au Royaume-Uni, dans un tweet.

Dans les colonnes du Guardian, plusieurs hommes politiques ont fait part de leur indignation. Voir un sujet de sa majesté oser prendre le contre-pied de la famille royale, qui a décidé de ne pas se rendre en Russie à cause de la supposée implication de Moscou dans l'affaire Skripal : voilà qui semble intolérable à certains. «Nous voulons tous encourager l'équipe d'Angleterre, mais Robbie Williams offre un cadeau en relations publiques à Vladimir Poutine en se produisant à la cérémonie d'ouverture de ce paria, quelques mois seulement après que la Russie a mené une attaque chimique sur le sol anglais», a déclaré le député John Woodcock (Parti travailliste), qui a lui aussi insisté sur les émoluments du chanteur.

Le travailliste Stephen Doughty s'est quant à lui dit surpris et déçu que l'artiste, «allié de la communauté LGBT+», ait accepté de se faire payer par la Russie et la FIFA, alors même que Moscou «bombarde des civils en Syrie, empoisonne de gens dans les rues en Grand-Bretagne, persécute les LGBT+ en Tchétchénie et ailleurs, et tente de s'en prendre aux démocraties».

«Je ne peux que supposer que Robbie [Williams] parlera de ces problèmes à côté de sa performance», a-t-il alors espéré en laissant paraître son amertume. Une requête à laquelle le chanteur a visiblement répondu d'une manière on ne peut plus cinglante.

