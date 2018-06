«On a une image fermée des Russes, c'est pas le cas !»: témoignages de supporters français (VIDEO)

Entre pronostics raisonnablement ambitieux et premiers pas en Russie – parfois loin de l'image qu'ils s'en étaient forgés depuis la France – les supporters français venus encourager les Bleus lors de leur entraînement à Istra se sont confiés à RT.

La France, qui débutera la compétition contre l'Australie le 16 juin à Kazan, a reçu ses supporters dans son camp de base à Istra, où ces derniers on pu assister à un entraînement ouvert au public. RT est allé à leur rencontre, pour recueillir leurs premières impressions de la Russie et tester leur état de confiance.

«Je serais déçu si on ne va pas en demi-finale», lance un supporter, faisant ainsi écho au souhait du président de la fédération Noël Le Graët, dont il s'agit de l'objectif affiché. Un peu plus confiant, un autre estime que la France peu atteindre la finale mais doute qu'elle puisse décrocher le titre. «Mais je ne demande qu'à me tromper et qu'on la gagne», s'empresse-t-il d'ajouter.

Auteur: RT France

Côté ambiance, les supporters n'ont pas été déçus : «C'était agréable d'aller à la rencontre du public russe [...] c'est aussi pour ça qu'on est là, ça a donné une ambiance très bon enfant.»

«On a une image fermée des Russes, ce n'est pas du tout le cas, ils sont très ouverts, accueillants, on rigole bien», confirme un autre.

