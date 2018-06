Lac privé, spa, et halothérapie : découvrez le camp de base des Bleus près de Moscou (VIDEO)

RT a visité l'hôtel où résideront les Bleus pendant la Coupe du monde. En plus des classiques spa et salles de massages, l'établissement dispose d'une salle d'halothérapie, où les joueurs pourront venir prendre soin de leur appareil respiratoire.

C'est à 75 kilomètres de Moscou dans le petit village de Kostrovo, au Hilton Garden Inn Moscow New Riga, un hôtel quatre étoiles, que seront logés Didier Deschamps et ses joueurs pendant la Coupe du monde.

Un établissement équipé d'un spa, d'un espace de massage et d'une petite salle de fitness, pour que les Bleus puissent récupérer et se maintenir en forme tout au long de la compétition. Cerise sur le gâteau, il dispose en outre d'une salle d'halothérapie, où il est possible de traiter les problèmes respiratoires par la thérapie par le sel.

Pour se détendre, le joueurs pourront profiter d'une piscine mais aussi d'un lac qui appartient à l'hôtel. Le terrain d'entrainement réservé à l'équipe de France se trouve quant à lui un peu plus loin de l'établissement, à une douzaine de kilomètres.

Auteur: RT France

La France affrontera l'Australie le 16 juin à Kazan, puis le Pérou à Ekaterinbourg le 21 juin et le Danemark le 26 juin à Moscou, dans le cadre des phases de groupe. Si elle elle termine à une des deux premières places, elle poursuivra son parcours par la phase à élimination directe et pourra rêver d'une finale à Moscou le 15 juillet.

Lire aussi : Mondial 2018 : selon José Mourinho la France dominera facilement son groupe