Mondial 2018 : «Nous avons ouvert notre pays et nos cœurs au monde», déclare Vladimir Poutine

A moins d'une semaine du lancement de la Coupe du monde en Russie, le président russe Vladimir Poutine a prononcé un message d'ouverture à destination de celles et ceux qui se rendront en Russie et qui regarderont de loin ce tournoi de football.

Le 14 juin débute la 21e édition de la Coupe du monde en Russie. Dans une allocution, le 8 juin, Vladimir Poutine a adressé un premier message de bienvenue à tous «ceux qui sont déjà arrivés en Russie, et à ceux qui prévoient de prendre part à cet événement international historique».

En outre, le président russe a aussi émis le souhait que l'ensemble des différentes populations puissent, à travers le Mondial de football, découvrir la Russie et plus particulièrement apprendre à connaître «son identité et sa culture, son histoire unique et sa diversité naturelle, l'hospitalité sincère et amicale de son peuple».

«Nous avons ouvert notre pays et nos cœurs au monde», a-t-il ajouté durant cette intervention vidéo.

