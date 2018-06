Russie 2018 : les 20 chiffres de la Coupe du monde que vous devez connaître

32 équipes, 64 matchs dans 12 stades différents mais au final un seul vainqueur : RT a listé les 20 chiffres de la Coupe du monde à connaître.

Pour marquer le début de la Coupe du monde, RT vous donne les 20 chiffres clés dont vous avez besoin pour mieux appréhender la compétition.

32 - C'est le nombre d'équipes qui s’affronteront lors de l'épreuve. Cela pourrait être la dernière Coupe du monde sous ce format, des discussions étant en cours pour l'étendre à 48 équipes pour l'édition 2022 au Qatar.

64 - Au total, 64 matches seront joués lors de cette Coupe du monde. La Russie et l’Arabie Saoudite donneront le coup d’envoi de la compétition lors d’un match au stade Loujinski, à Moscou, le 14 juin. Le tournoi se clôturera au même endroit le 15 juillet.

© Serguei Fomine Source: www.globallookpress.com

11 - Les matchs se dérouleront dans 11 villes : Moscou, Saint-Pétersbourg, Sotchi, Kazan, Nijni Novgorod, Ekaterinbourg, Saransk, Samara, Volgograd, Rostov-sur-le-Don et Kaliningrad.

12 - C'est le nombre de stades qui seront utilisés pour les championnats, Moscou étant la seule ville à accueillir des matchs dans deux de ses stades : le stade Loujinski et le stade Spartak.

2 500 kilomètres : La distance entre le stade le plus occidental de la coupe du monde, situé dans l’enclave de Kaliningrad, et Ekaterinbourg, où se trouve l’arène la plus orientale, est telle qu'elle couvre trois fuseaux horaires.

12 milliards de dollars - Le coût estimé du tournoi pour la Russie a été établi à environ 12 milliards de dollars. Cependant, la Russie s’attend à un retour sur investissement significatif.

1 million - Plus d’un million de supporters sont attendus en Russie. Les supporters des Etats-Unis seront les plus nombreux avec plus de 80 000 tickets achetés, alors même que ce pays n'est pas qualifié. Beaucoup de ces tickets américains ont sans doute été achetés par des membres des communautés latino et sud-américaines.

© Bai Xueqi Source: www.globallookpress.com

1 milliard : On estime à un milliard le nombre de téléspectateurs qui allumeront leur poste pour regarder la finale le 15 juillet.

43 millions de dollars - Les organisateurs dépenseront 43 millions de dollars pour permettre aux fans de voyager gratuitement entre les villes hôtes en train.

7 - Sept pays ayant déjà remporté la Coupe du monde seront présents. L'Allemagne tentera d’égaler le record de victoires détenu par le Brésil, quintuple gagnant. Les autres pays à avoir remporté la coupe seront l’Argentine (2), l’Uruguay (2), l’Angleterre (1), l’Espagne (1) et la France (1). Curieusement, l’Italie, quadruple champion du monde, ne s’est pas qualifiée. Ce sera la première fois en 60 ans qu’elle ne participera pas au Mondial.

© Guo Yong Source: www.globallookpress.com

2 - Deux nations participeront pour la toute première fois au Mondial : l’Islande et le Panama.

21 - Le Brésil, quintuple vainqueur, participera pour la 21e fois à la Coupe du monde. Il est le seul pays à avoir participé à toutes ses éditions depuis sa création en 1930.

30% - Dans 30% des cas, le pays hôte de la coupe du monde a remporté la compétition. La Russie, elle, n’a encore jamais réussi à dépasser la première phase et n'a participé que trois fois à l'épreuve depuis la chute de l’Union soviétique : en 1994, 2002 et 2014.

© Maksim Konstantinov Source: www.globallookpress.com

9/2 - L’Allemagne est à ce jour favorite pour remporter la victoire en Russie. De nombreux bookmakers parient à 9/2 sur leur victoire. L’Allemagne est suivie par le Brésil (5/1), la France (11/2), l’Espagne (7/1) et l’Argentine (8/1).

1 - Ce sera la première fois qu’un système d’assistance à l'arbitrage vidéo sera utilisé lors d'un Mondial. Cela permettra de revoir des décisions dans les quatre cas suivants : buts, penalties, cartons rouges et erreur d’identification dans l’attribution de cartons rouges ou jaunes.

© Peter Schatz Source: www.globallookpress.com

80 - Ce sera aussi la première fois en 80 ans qu’un arbitre britannique ne prendra pas part au Mondial, la FIFA n’ayant pas choisi de représentant du Royaume-Uni dans son comité de 36 arbitres.

45 - A 45 ans, le gardien de but égyptien Essam el-Hadary sera le joueur le plus âgé de l'histoire de la Coupe du monde.

80 000 places - c'est la capacité d’accueil du stade Loujinski à Moscou, qui accueillera le match d’ouverture le 14 juin et la finale le 15 juillet.

36,8 - Le fameux trophée de la Coupe du monde fait 36,8 centimètres de haut et pèse 6,1 kilogramme. Il est fait d’or 18 carats et sa base est en malachite.

© Eduard Bopp Sportfotografie Source: www.globallookpress.com

Lire aussi : Quel budget pour un supporter des Bleus lors la Coupe du monde en Russie ? La réponse en vidéo