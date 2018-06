Les moments les plus controversés de la Coupe du monde

Alors que la Coupe du monde 2018 va débuter en Russie le 14 juin, RT revient sur certains des moments les plus frappants de l'histoire de la compétition.

2006 – Zinedine Zidane renvoyé lors de la finale

Le jeu semblait être écrit d’avance. Zinedine Zidane, le meilleur milieu de terrain de sa génération avait mis fin à sa retraite internationale et menait l’équipe de France pour qui il avait revêtu le brassard de capitaine lors de la coupe du monde en Allemagne.

Zidane ayant ouvert le score à la septième minute face à l’Italie avec un penalty, les équipes se retrouvèrent ex aequo au moment des prolongations. Tout était en place pour la deuxième victoire de Zidane en Coupe du monde. Mais le match tourna à la tragédie.

On comprit d'abord mal ce qu'il venait d’arriver. Alors que le jeu continuait sur une autre partie du terrain, le réalisateur fit un gros plan sur le défenseur italien Marco Materazzi, effondré sur la pelouse de l'Olympiastadion. Le gardien de but italien, Gianluigi Buffon faisait de grands gestes de protestation, indiquant que quelque chose venait de se passer tandis que Zidane s’éloignait.

Zidane, en réaction à l’hostilité verbale incessante de Materazzi, avait asséné un coup de tête au défenseur italien en pleine poitrine. Ce geste, si rustre, si brutal venait briser l'image qu'avait cultivée le Français lors de sa carrière.

L’image véritablement iconique du tournoi n’est peut-être pas celle de Zidane face à Materazzi, mais celle de Zidane marchant en direction des vestiaires, laissant derrière lui le trophée que le destin semblait lui promettre lors de son dernier match.

L’Italie remporta le match – et la coupe – aux penalties, 15 minutes plus tard.

2002 – Le capitaine irlandais, Roy Keane, renvoyé à la maison après une dispute avec son coach

Avant la Coupe du monde 2002 au Japon et en Corée du Sud, on aurait pu pardonner à la plupart des fans de football irlandais de ne pouvoir situer Saipan, petite île du Pacifique, sur une carte.

Saipan, territoire choisi comme base d’entraînement avant le tournoi fut la scène d'une véritable guerre civile sportive, tournant autour d’une dispute entre Mick McCarthy, l’entraîneur de l’équipe irlandaise et son joueur star, le capitaine Roy Keane.

Keane, champion de Manchester United, s’était montré critique vis-à-vis de la préparation de l’Irlande au championnat. Selon lui, le niveau d’entraînement était insuffisant et le matériel d’entraînement (jusqu’aux ballons de foot) tardait à arriver. Les choses ne se passaient pas ainsi à Manchester.

Keane, qui n’a jamais fui les polémiques, donna une interview à un journal irlandais, dans lequel il se montrait critique de la préparation, et, de manière sans doute plus problématique, condamnait les méthodes d’entraînement de McCarthy. Et il ne mâcha pas ses mots : «Mick tu es un menteur», aurait dit Keane à McCarthy lors d’une réunion de l’équipe. «Tu n’es qu’un moins que rien. Je ne t’estimais pas en tant que joueur, je ne t’estime pas en tant qu’entraîneur, je ne t’estime pas en tant que personne. Tu n’es qu’un moins que rien et tu peux te mettre ta coupe du monde dans le c**. La seule raison pour laquelle j'ai affaire à toi est que tu es l’entraîneur de mon pays.»

Keane, le capitaine d’Irlande et de Manchester United, a été renvoyé de la compétition avant le premier coup de sifflet. Le Premier ministre irlandais avait même proposé de se porter médiateur entre les deux parties dans l’espoir d’arriver à une trêve, mais l’obstination l’emporta, et l’Irlande – et la compétition – a été privée de l’un des meilleurs joueurs du monde.

1986 & 1994 – La «main de Dieu» de Diego Maradona,et l'exclusion pour dopage

Bien avant que Luis Suarez et Zlatan Ibrahimovic fassent leur entrée sur le terrain, le magicien argentin Diego Maradona était un habitué des polémiques dans le monde du football. Le talent indéniable de Maradona a parfois été éclipsé par ses ruses à la fois sur le terrain et au dehors, ce qui a parfois assombri sa carrière, par ailleurs légendaire.

Lors de la Coupe du monde de 1986 au Mexique, l’équipe argentine de Maradona devait jouer en quart de finale contre l’Angleterre. Ce match, dans un contexte de forte tension après une guerre de quatre ans pour les îles Falklands, a été marqué par un geste du maestro argentin qui restera impuni.

Après 51 minutes, Maradona profita d’une passe mal dirigée au gardien de but Peter Shilton, envoyant la balle dans le filet. Les protestations immédiates des joueurs anglais ne servirent à rien. Maradona sortit sous les applaudissements, en dépit du fait que, comme l’ont montré les enregistrements, il avait clairement utilisé sa main pour réaliser le geste décisif qui devait éloigner la balle de Shilton. Un incident appelé la «main de Dieu».

Puis vint la coupe du monde aux Etats-Unis. Des problèmes de drogue semblent avoir émoussé ses talents. Durant ce tournoi, alors qu'il s'était promis de rappeler au monde son art, il fut disqualifié, ayant été contrôlé positif à l’éphédrine, substance prohibée.

1994 – Le meurtre d’Andres Escobar

On ne doit pas oublier que, trop souvent, ce qui se passe sur le terrain peut mener à des conséquences tragiques. Beaucoup pariaient sur la victoire de la Colombie, qui connaissait alors son âge d’or, lors de la coupe mondiale de 1994 aux Etats-Unis. Le prodige Pelé voyait l’équipe sud-américaine «au moins» jusqu’à la demi-finale. Ce qui avait commencé sous un jour favorable se termina bientôt en désastre sur le terrain.

Après le tournoi, des coups de feu retentirent sur le parking d’une boîte de nuit à Medellin. Andres Escobar, le défenseur de l'équipe, venait d'avoir été abattu après le tournoi. Son crime ? Avoir marqué contre son camp lors du match contre les Etats-Unis, menant ainsi à la défaite de son équipe.

Certains affirment que son meurtrier serait lié au crime organisé spécialisé dans les paris. D’autres suggèrent qu’il aurait été abattu après avoir tenté de s’excuser auprès d’un gang de fans de football. 100 000 personnes lui rendirent hommage alors qu’il gisait, revêtu une dernière fois des couleurs de son équipe.

1998 – David Beckham renvoyé

D’un bref mouvement de pied à un moment crucial de la coupe du monde 1998 en France, David Beckham a déchaîné une tempête médiatique dans son Angleterre natale. Beckham, encensé par les médias avant le tournoi, joueur indispensable à la victoire des Anglais, a soudain fait un faux pas et a été renvoyé pour s’être vengé d’une faute commise par le milieu de terrain argentin Diego Simeone.

Tandis qu’il était encore au sol après une bousculade, Beckham leva la jambe et atteignit de son pied droit Simeone derrière le genou, l’envoyant à son tour au sol.

«Je l’avais plaqué et nous nous sommes tous les deux retrouvés sur le sol», raconta plus tard Simeone à The Observer, poursuivant : «Alors que j’essayais de rester debout, il me donna un coup de pied par derrière. Et j’en ai profité. Et je pense que n’importe qui en aurait profité juste de la même manière.»

Un journal publia un poster avec le visage de Beckham pour jouer aux fléchettes. Les affiches à l’effigie de l’ex-star de Manchester furent décrochées. Des menaces de morts envoyées.

Plus tard, Beckham est devenu capitaine de son équipe nationale et s’est montré indispensable pour la qualification de l’équipe au Mondial de 2002. Il était alors redevenu le chouchou des médias.

