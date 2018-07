Mondial : à la découverte de Saint-Pétersbourg, ex-capitale aux 2 400 joyaux architecturaux

Deuxième plus grande ville de Russie, Saint-Pétersbourg est bordée par le fleuve Neva. 42 îles composent cette ancienne capitale russe, accueillant la demi-finale France-Belgique le 10 juillet. RT vous fait visiter.

Avec plus de cinq millions d'habitants, Saint-Pétersbourg est la deuxième plus grande ville de Russie. Fondée en 1703 par le tsar Pierre le Grand, elle compte plus de 2 400 bâtiments classés au patrimoine mondial de l'Unesco et est édifiée sur 42 îles. C'est dans son stade que la France affrontera la Belgique, ce 10 juillet, en demi-finale de la Coupe du monde de football.

De nombreux édifices religieux ornent également l'ancienne capitale de l'Empire russe, comme la cathédrale orthodoxe Saint-Isaac, construite entre 1818 et 1858 par l'architecte français Auguste Ricard de Montferrand.

