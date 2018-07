Russie-Croatie : la place en demi-finale se joue aux tirs au but

Au terme d'un match nul et disputé, Russes et Croates vont disputer une séance de tirs au but qui s'annonce crispante.

La Russie et la Croatie, à égalité (2-2) à l'issue de la prolongation, disputent une séance de tirs au but en quart de finale de la Coupe du monde, samedi à Sotchi.

Le vainqueur de cette rencontre affrontera mercredi l'Angleterre, qui a battu la Suède (2-0), alors que l'autre demi-finale opposera mardi la France à la Belgique.

La finale est programmée le dimanche 15 juillet à Moscou.