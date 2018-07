Mondial : si la Belgique marque plus de 15 buts, une marque s'engage à payer la TV de ses clients

Une enseigne d'électroménager va payer les TV de ses clients si l'équipe nationale belge marque plus de 15 buts lors de la Coupe du monde. Avec une victoire face au Japon, les Diables rouges ne sont plus qu'à trois buts du quota.

Plus que trois buts à marquer et les clients de la marque Krëfel pourront vivre la fin de ce Mondial devant leur téléviseur tout neuf... gratuitement ! Avec sa victoire contre le Japon (3-2) en huitième de finale le 2 juillet, l'équipe belge en est à 12 buts au total dans la compétition. Avant le début de la Coupe du monde, Krëfel, une enseigne belge d’électroménager, avait promis que si les diables rouges marquaient 15 buts pendant le Mondial, elle rembourserait les clients ayant acheté un téléviseur chez elle.

Pour fêter ses soixante ans, l’entreprise belge a en effet frappé fort avec cette promesse commerciale qui, semble-t-il a porté ses fruits, de nombreux Belges se rendant dans les magasins de l'enseigne pour s'y procurer leur téléviseur.

Si les Belges marquent plus de 15 goals en Russie, votre TV sera entièrement remboursée 🎉! Cool, mais quel téléviseur choisir 🤔? Nos spécialistes vous aident avec le choix et vous donnent les tendances tv de 2018! https://t.co/9LrgyM4HgTpic.twitter.com/t4sZFxACOy — Krëfel (@Krefel) 7 juin 2018

Une stratégie de communication de l'entreprise qui a pris conseil auprès d'une société de compagnie d'assurance britannique : «On a fait notre étude pour voir où fixer la barre et on a fixé ce chiffre. C’est notre manière de fixer un challenge à notre équipe nationale. On a eu beaucoup de bons échos pour le moment», déclare le responsable marketing de Krëfel, Bernard Hubert, au Parisien.

Prochaine échéance pour la Belgique : le 6 juillet, à 20h. Les Diables rouges disputeront un quart de finale contre le Brésil.

