Mondial 2018 : la victoire russe contre l'Espagne prophétisée sur un nouveau billet de 100 roubles ?

La banque centrale russe disposerait-elle de dons divinatoires ? L'étrange ressemblance entre une illustration sur les nouveaux billets qu'elle a émis et la parade victorieuse du gardien russe contre l'Espagne intrigue sur les réseaux sociaux.

Comme le reste du pays, la banque centrale russe s'est mise à l'heure du Mondial, en émettant un nouveau billet de 100 roubles (1,35 euro). Et selon certains, l'organisme financier a largement dépassé le cadre de ses compétences à cette occasion...

Simple coïncidence ou véritable prophétie ? Sur les réseaux sociaux, la partie brillante du billet en question a attiré l'œil des internautes et est désormais sujette à d'infinis débats. Il y figure en effet une silhouette de joueur en pleine extension, qui frappe la ballon du pied. Et à y regarder de plus près, la ressemblance avec la parade réalisée par le gardien russe Igor Akinfeev sur le dernier penalty espagnol lors du huitième de finale Russie-Espagne est frappante.

Прогнозирование всегда было нашей сильной стороной ⚽

#ногаакинфееваpic.twitter.com/MzMHM44zNB — Банк России (@bank_of_russia) 2 juillet 2018

Depuis, les plateformes de vente de particulier à particulier ont enregistré une forte demande pour ces billets, qui ont été émis en nombre limité.

Pour la première fois depuis la chute de l'Union soviétique, la Russie s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Elle y affrontera la Croatie le 7 juillet.

