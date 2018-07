«Je reste ici ! J'aime la Russie» : un supporter belge fou de joie après la victoire contre le Japon

En venant à bout d'une équipe japonaise qui a dominé le match jusqu'à la 69e minute, la sélection belge a rendu fou de joie l'un de ses supporters... qui s'est excusé auprès de sa femme de devoir rester encore un moment en Russie.

Ce supporter belge n'en revient pas de la victoire (3-2) de son pays contre le Japon en huitièmes de finale de la Coupe du monde. «C'était incroyable ! On croyait devoir déjà rentrer en Belgique. Je pensais devoir dire à ma femme : "Je rentre". Mais non ! Je vais à Kazan», s'exclame-t-il devant la caméra de RT France, fou de joie. Et le supporter des Diables rouges de se laisser aller à une déclaration d'amour au pays hôte du Mondial : «Ma chère femme, je suis désolé ! Je reste ici ! J'aime la Russie.»

Les Japonais menaient 2-0 jusqu'à la 69e minute de leur huitième de finale contre la Belgique, avant que les Diables rouges ne parviennent à remonter au score, puis à décrocher la victoire à la 93e minute.

