A l'occasion du Mondial, RT France vous fait découvrir la ville de Rostov-sur-le-Don (VIDEO)

Rostov-sur-le-Don a accueilli des matchs de poules ainsi que l’un des huitièmes de finale du Mondial 2018 en Russie. Ville chargée d’histoire, elle est appréciée pour son cadre naturel agréable. RT France vous fait visiter !

A l’instar des autres villes de la Russie, Rostov-sur-le-Don vit au rythme effréné de la Coupe du monde. Si tous les objectifs sont braqués en cette période sur son stade, qui accueillait la rencontre de huitièmes de finale Belgique-Japon le 2 juillet, il serait réducteur de résumer la ville à son enceinte sportive.

Et pour cause : la ville russe recèle nombre de monuments historiques. En témoigne, l’imposante cathédrale de l’Intercession-de-la-Vierge, érigée à la fin du XVIIIe siècle et reconstruite en 1860 après un incendie dévastateur. Son imposant clocher a été restauré en 1999, année des 250 ans de la ville.

Au-delà de son patrimoine culturel et religieux, la ville est très appréciée pour son cadre naturel agréable notamment grâce à la présence du Don, un fleuve de près de 2000 km qui se jette dans la Mer d'Azov.

