Des légendes du football affrontent des enfants défavorisés

A Moscou, le ballon rond est à l'honneur : dans un petit stade installé sur la place Rouge, des légendes de la FIFA telles que l’Allemand Lothar Matthaus ou encore le Brésilien Ronaldo ont joué ce 28 juin avec des enfants défavorisés.

Alors que la Coupe du monde de football bat son plein en Russie, un match opposant des légendes du football à des enfants défavorisés a été organisé ce 28 juin sur la place Rouge de Moscou.

Le Brésilien Ronaldo, l’Allemand Lothar matthaus, les Espagnols Carles Puyol et Iker Casillas ainsi que les Russes Alexeï Smertine et Dmitry Bulykine ont répondu présent pour participer à ce match. Le président russe Vladimir Poutine et le président de la FIFA Gianni Infantino étaient également présents.

