«Il faut qu'il prenne du Banania» : un consultant crée la polémique en commentant Nigeria-Islande

Pendant un match de coupe du monde, un footballeur nigérian a manqué sa touche. Grégory Paisley, ancien joueur et consultant sur BeIn Sports a alors plaisanté : «Il faut qu'il prenne du Banania là». D'aucuns y ont vu une blague douteuse.

Lors de la rencontre Nigeria-Islande lors du Mondial en Russie le 22 juin, Onyinye Wilfred Ndidi, joueur nigérian, a tenté de faire une longue touche dans la surface islandaise. Son centre n'a pas atteint sa destination et a trouvé une tête adverse. Un fait sportif plutôt banal qui a pourtant suscité la moquerie du consultant de la chaîne BeIn Sports et ex-joueur du Paris Saint-Germain, Grégory Paisley : «Il faut qu'il prenne du Banania là.»

Une intervention rapidement critiquée sur les réseaux sociaux, le «Banania» rappelant le slogan colonialiste «Y'a bon Banania», souvent perçu comme raciste, de la marque de boisson au cacao.

Ainsi, le rédacteur en chef des Inrocks, Azzedine Fall a, pour sa part, fait un parallèle avec le Mondial 1938, dans un monde qui avait vu le fascisme et le nazisme s'imposer en Italie et en Allemagne : «Okay, donc Wilfred Ndidi du Nigeria rate sa touche et le commentateur de BeIn Sports lui conseille de "manger du Banania". Dans le plus grand des calmes. Elle est vraiment cool cette Coupe du Monde 1938.»

Okay, donc Wilfred Ndidi du Nigéria rate sa touche et le commentateur de @beinsports_FR lui conseille de « manger du Banania ». Dans le plus grand des calmes. Elle est vraiment cool cette Coupe du Monde 1938 #NIGISLpic.twitter.com/rSaIK7P7kU — Azzedine Fall (@AzzedineFall) June 22, 2018

D'autres se sont tout simplement montrés outrés par le propos de Grégory Paisley.

Match Nigeria-Islande, frappe écrasée d'un joueur nigérian, commentateur de @beinsports_FR qui lance : "Il faut qu'il prenne du Banania là"...



Sérieusement ?!pic.twitter.com/nMjQbSFsQ7 — Yohan Blavignat (@yohanblavignat) 22 juin 2018

Bonjour @beinsports_FR, j'attends une décision forte suite aux propos du commentateur qui recommande à un Nigérian de prendre plus de Banania. Le racisme, à l'antenne et hors antenne, doit être banni. #NGAISL#Nigeria — Elie Cordier (@elie_cordier) 22 juin 2018

Certainement sermonné à l'oreillette, Grégory Paisley est revenu sur sa phrase à la mi-temps du match, dans une explication un peu bancale : «J’ai dit Banania comme j’aurais pu dire Poulain ou Benco. J’ai dit Banania parce que j’en ai bu ce matin. Je précise qu’un de mes meilleurs amis est Sénégalais.» Sa justification a encore reçu une nouvelle avoinée de reproches sur Twitter. L'un des internautes comparant d'ailleurs Grégory Paisley à Nadine Morano.

Le commentateur de BeIn pour ce justifier sur la polémique « Banania » : « je ne suis pas raciste mon meilleur ami est sénégalais et c’est Habib Beye » 😭😭😭😂😂 — Evala Mala Koze 👑 (@RuddhyBck__) 22 juin 2018

Le présentateur de BeIn qui se défend de son "Banania" par "mon meilleur ami est sénégalais"... C'est du Nadine Morano à ce stade là #NGAISL — Quentin Corcelle (@quentincorcelle) 22 juin 2018

"Banania"... "J'ai un ami sénégalais"... Le grand-chelem du racisme pour notre commentateur de beIN! Bravo à lui — William Pereira (@WillyTheKiid) 22 juin 2018

Certains prennent toutefois la défense du co-animateur du match. Pour Alexandre Sertin, par exemple, «on peut plus rien dire à la télévision, le mot Banania pendant un match d’une équipe africaine et la twittosphere se déchaîne».

On peut plus rien dire à la tv. Le mot « #Banania » pendant un match d’une équipe africaine et la twittosphere se déchaîne 😢 — Alexandre Sertin (@Alxdrsrtn) 22 juin 2018

Lire aussi : Ecrasés par la Croatie, l'Argentine et Messi se font charrier par les internautes