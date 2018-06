«Une expérience incroyable» : des supporters portent dans les airs un Egyptien en fauteuil roulant

En fauteuil roulant à cause d'un accident survenu en 2011, Hassan Sedky assistait au match d'ouverture de la Coupe du monde en Russie. Il a découvert une ambiance et une entraide qui a dépassé ses espérances.

C'est une leçon de courage, mais aussi d'optimisme. Hassan Sedky, un Egyptien âgé de 25 ans, s'est rendu en Russie, malgré son handicap qui l'oblige à se déplacer en fauteuil roulant, pour encourager son équipe et assister au match d'ouverture de la coupe du Monde, le 14 juin dernier.

Soudain je me suis retrouvé soulevé dans les airs, c'était fou

«C'était une expérience incroyable. Je crois qu'au départ, les gens voulaient juste m'aider à regarder le match, mais finalement nous avons célébrer la cérémonie d'ouverture tous ensemble», témoigne-t-il, ajoutant : «On fêtait ça, on dansait, et soudain je me suis retrouvé soulevé dans les airs, c'était fou»

Avant de voler, Hassan Sedky s'est retrouvé handicapé en 2011, à cause d'un accident. Mais le sport l'a aidé à tenir le coup, d'autant qu'il pratiquait le basket ball. «Une partie de ma rééducation consistait à jouer au basket en fauteuil roulant», raconte-t-il. Le jeune Egyptien a également un message à faire passer : «Je crois que chaque obstacle est une opportunité», explique-t-il. Et d'ajouter : «Vivez à fond !»

