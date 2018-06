L'amour du football : un supporter allemand de 70 ans rejoint la Russie... en tracteur (VIDEO)

Hubert, un Allemand passionné de football âgé de 70 ans, a choisi un moyen de transport insolite pour parcourir le pays hôte de la Coupe du monde. C'est en effet un tracteur vieux de 80 ans qui lui permet de «découvrir le pays et ses habitants».

Hubert n'est pas un grand-père comme les autres. A 70 ans, cet Allemand adepte de voyage et de ballon rond a en effet choisi de rejoindre la Russie depuis son pays de résidence par un moyen de locomotion peu commun sur les routes à grande vitesse : un tracteur. Elle-même âgée de dix années de plus que son propriétaire, la machine est équipée d'un réservoir à essence de 20 litres et est capable de développer 20 chevaux. L'Allemand, qui effectue entre 100 et 120 kilomètres par jour, en compagnie de son compagnon à quatre pattes nommé Hexe, explique que voyager en avion est «trop facile» et n'est «pas le bon moyen» pour «découvrir le pays et ses habitants».

Il n'est pas le seul à avoir eu cette idée insolite : des supporters suisses ont eux aussi décidé de se rendre en Russie en tracteur.

