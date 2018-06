«La côte d'azur soviétique»: Peter Schmeichel visite Sotchi, ville hôte de la Coupe du monde (VIDEO)

Station balnéaire réputée, aux bains d'eau noire presque miraculeux, Sotchi dispose aussi d'une station de ski de premier ordre, comme l'a vérifié lui-même le consultant de RT pour la Coupe du monde, le légendaire gardien Peter Schmeichel.

Peter Schmeichel, l'ancien gardien de Manchester United, est parti à la découverte de Sotchi en sa qualité de consultant pour RT à l'occasion de la Coupe du monde. La ville accueillera six matchs de l'épreuve dans son stade Ficht, dont un alléchant duel du premier tour le 15 juin entre le Portugal de Cristiano Ronaldo, et l'Espagne et sa myriade de star.

«La côte d'azur soviétique» était le lieu de villégiature des élites à l'époque et regorgeait notamment de sanatoriums. A quelques kilomètres de la plage, Sotchi est également réputée pour sa station de ski, où se sont déroulés les Jeux olympiques d'hiver en 2014. L'ancien gardien en a profité pour s'essayer à la balade en traîneau de chiens. Avant de conclure sa visite par un bain d'eau noire, chargée en souffre et en minéraux qui guérirait pas moins de 500 maladies, dont... la gueule de bois.

Auteur: RT France

