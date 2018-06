Mondial 2018 : en Lada, en vélo ou en tracteur, tous les moyens sont bons pour se rendre en Russie

L'immensité du territoire russe n'effraie pas certains supporters, qui ont délaissé l'avion et ont choisi des moyens pour le moins originaux pour suivre leur équipe durant la compétition.

L'important ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Voilà probablement l'état d'esprit qui habite Muhammad, qui a décidé de venir supporter son pays, l'Egypte, à vélo. Parti du Caire, il s'est rendu à la force de ses mollets jusqu'en Jordanie où il a pris un avion pour la Bulgarie, avant de poursuivre son périple à vélo.

Auteur: RT France

Kristbjorn et Gretar, deux Islandais, ont de leur côté décidé de suivre leur équipe pendant toute la compétition en Lada, une voiture de fabrication russe, peinte aux couleurs de leur île. «Nous la suivrons en voiture, plus notre équipe joue, plus nous avancerons en voiture !», ont confié à RT les deux amis, assurant que leur idée leur avait apporté de nombreux fans russes sur les réseaux.

Hubert, un supporter allemand, a pour sa part fait le choix du tracteur pour parcourir les plus de 2 000 kilomètres qui séparent Stuttgart de Moscou : «J'ai 70 ans, mon tracteur en a 80. Il serait trop facile de prendre un autre moyen de transport !»

Lire aussi : Les Irrésistibles Français, bien présents en Russie pour soutenir les Bleus (VIDEO)