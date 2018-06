De l'art d'accueillir : dans son hôtel à Moscou, l'équipe de France se découvre en peinture (IMAGES)

A leur arrivée en Russie, les joueurs de l'équipe de France ont eu la surprise de trouver dans leur hôtel des peintures murales les représentant. Les Bleus n'ont pas tardé à partager leur engouement sur les réseaux sociaux.

Arrivés à Moscou le 10 juin quatre jours avant le coup d’envoi de la Coupe du monde de football 2018, les sportifs français ont découvert un hôtel personnalisé à leur image : l'établissement a pris le soin d'installer des peintures murales représentant les Bleus, sur les portes des chambres destinées aux sportifs.

Moins d'une semaine avant leur premier match, qui les opposera à l'Australie, les joueurs de l'équipe de Didier Deschamps ont décidé de partager leur enthousiasme sur les réseaux sociaux.

La photo d'Antoine Griezmann a déjà récolté plus de 55 000 réactions en moins d'une journée sur Facebook. L'attaquant français y figure souriant et détendu, au côté de son double, plus sérieux, figé en couleurs.

Benjamin Pavard, latéral droit de l'équipe de France, a lui confirmé être arrivé en Russie en diffusant la photo de sa propre peinture murale, dans laquelle il semble exprimer la jouissance de la victoire.