«Le meilleur footballeur du monde, une personne parfaite» : quand Kadyrov encense Mohamed Salah

L'Egypte ayant choisi Grozny afin d'y établir son camp de base pour le mondial 2018, le chef de la République de Tchétchénie s'est rendu à un entrainement des Pharaons, profitant de l'occasion pour louer les qualités de l'attaquant Mohamed Salah.

A l'approche du lancement de la Coupe du monde de football en Russie, Ramzan Kadyrov a rendu visite le 10 juin 2018 aux Pharaons (les joueurs de l'équipe nationale d'Egypte), lors d'un de ses derniers entraînements de préparation, à Grozny, en République de Tchétchénie (Russie), où la sélection a établi son camp de base.

Le président tchétchène a saisi l'occasion pour complimenter Mohamed Salah, joueur vedette de l'équipe égyptienne. Restant en marge de l'entrainement pour cause d'une blessure à l'épaule, le numéro 10 des Pharaons a en effet était l'objet d'une série de compliments de la part de Kadyrov, qui s'est exprimé en ces termes : «Mohamed Salah est le meilleur joueur de foot au monde et de façon plus générale, c'est une personne parfaite.»

Devant les caméras, les deux hommes ont affiché leur enthousiasme en s'affichant main dans la main, bras levés.

Le président tchétchène a également exprimé son engouement pour l'équipe égyptienne dans son ensemble, qu'il considère comme l'«une des plus fortes du monde».

Le premier match de la compétition de l'équipe égyptienne aura lieu le 15 juin et opposera les Pharaons à l'Uruguay.

