La ville d’origine de Messi se pare de bleu et de blanc en vue de la coupe du monde (VIDEO)

Rosario, la ville d’origine du footballer superstar, l’argentin Lionel Messi, a été repeinte aux couleurs nationales de l’Argentine en prévision de la coupe du monde FIFA 2018 qui débutera la semaine prochaine en Russie.

Rosario est la troisième ville la plus importante d’Argentine avec plus d'un million habitants. C’est également la ville d’origine du célèbre dirigeant révolutionnaire Ernesto «Che» Guevara.

Les résidents de la banlieue ouvrière de Rosario, La Badaja, lieu de naissance de la légende du football Lionel Messi, ont repeint les rues et les immeubles en blanc et en bleu pour afficher leur soutien à l’équipe nationale qui prendra part à la compétition mondiale cet été.

Auteur: Ruptly

«Nous sommes là à repeindre tout le quartier avec nos enfants en vue de la coupe du monde, pour que tout soit bleu et blanc», a déclaré l’un des volontaires, ajoutant : «Ce que nous sommes en train de faire est sympathique ; en plus de cela, nous organisons d’autres choses, nous voulons accrocher des drapeaux et faire d’autres choses de ce genre quelques jours avant le Mondial, pour que tout soit prêt.»

Les habitants n’ont pas omis de dessiner le nombre 10 sur les trottoirs, les lampadaires et les murs pour rappeler à tout le monde quel numéro porte leur idole sur le dos de son maillot de foot. Le triomphe le plus récent de l’Argentine en coupe du monde remonte à 1986, quand le légendaire Maradona mena son équipe au pinacle, en battant l’Allemagne de l’Ouest.

Messi, qui naquit un an après la victoire de l’Argentine à la coupe du monde n’a eu de cesse d’être comparé à l’icône nationale du football, Maradona, et aspire au succès de ce dernier 32 ans plus tôt.

