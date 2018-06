Coupe du monde 2018 : Vladimir Poutine annonce ses favoris pour le Mondial

Interviewé par des médias chinois, le président russe a livré ses pronostics pour la Coupe du monde de football qui aura lieu dans son pays, en Russie, à partir du 14 juin.

Dans une interview accordée à la CCTV, la télévision publique chinoise, à la veille de sa visite dans ce pays, le président russe Vladimir Poutine a répondu à des questions concernant la Coupe du monde de football. En tant que pays hôte, l'objectif de la Russie «le plus important et le plus fondamental est de célébrer correctement ce championnat, pour en faire une fête pour des millions de fans de football à travers le monde», a déclaré le président russe.



Interrogé sur son pronostic de l'équipe qui sera championne du monde, le président russe s'est montré dubitatif : «C'est une question difficile, il y a beaucoup d'aspirants», a-t-il déclaré, mentionnant toutefois l'Argentine et le Brésil comme possibles vainqueurs. «Nous savons également que l'Allemagne a obtenu des résultats brillants lors des deux dernières Coupes du monde», a-t-il ajouté, précisant encore que l'équipe espagnole avait également montré «un jeu de bonne qualité et un très beau football».

Quant à la sélection de Russie, le président a exprimé son espoir qu'elle obtienne un bon placement en dépit du fait qu’elle n'ait pas présenté de grands résultats ces derniers temps. «Tous les fans de football en Russie espèrent que notre équipe jouera avec dignité, qu'ils montreront un football moderne, intéressant et beau, et qu'il se battront jusqu'au bout», a déclaré le président.

En outre, Vladimir Poutine a révélé le nom de ses footballeurs préférés, toutes périodes confondues. «Parmi les joueurs russes et soviétiques, j'aime Lev Yashin. Parmi les étrangers, Pelé et j'aime aussi Maradona», a confié le président russe.

Le locataire du Kremlin a confirmé qu'il regardera les matches de la Coupe du monde et que, en plus de l'ouverture et de la clôture, il pourrait assister à «quelques matches de plus».

Le match d'ouverture de la Coupe du monde en Russie aura lieu le 14 juin au stade Luzhniki, à Moscou, où un mois plus tard se jouera également la finale, le 15 juillet.

