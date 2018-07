Royaume-Uni : la police affirme avoir trouvé une «petite bouteille» contenant du Novitchok

Alors qu'une femme est décédée plus tôt dans le mois et que son compagnon est encore dans un état critique après une exposition à un agent innervant, la police antiterroriste britannique assure avoir trouvé du Novitchok en bouteille à Amesbury.

La police antiterroriste britannique a annoncé ce 13 juillet avoir retrouvé dans la ville d'Amesbury la source de l'agent innervant ayant coûté la vie à une femme dans le sud-ouest de l'Angleterre, et qui a laissé son partenaire, Charlie Rowley, dans un état critique.

«Une petite bouteille a été découverte le 11 juillet au cours de recherches dans la maison de Charlie Rowley à Amesbury», ont annoncé les autorités dans un communiqué. «Les scientifiques nous ont confirmé que la substance contenue dans cette bouteille était du Novitchok», a affirmé Scotland Yard qui dit avoir fait expertiser un échantillon au laboratoire militaire de Porton Down, opportunément spécialisé dans les armes chimiques, et situé à équidistance d'Amesbury et de Salisbury, où l'ex-agent double Sergueï Skripal a été empoisonné le 4 mars 2018.

«De plus amples tests vont être menés pour essayer d'établir si cela vient du même lot qui a contaminé Sergueï et [sa fille] Ioulia Skripal en mars, ce qui reste une piste d'enquête pour la police», a ajouté Scotland Yard.

Novitchok : le feuilleton des accusations britanniques

Charlie Rowley, 45 ans, et sa compagne Daw Sturgess, également empoisonnée et décédée le 8 juillet, ont été retrouvés inconscients le 30 juin dans une habitation de Muggleton Road, à Amesbury, tout près de Salisbury, cette ville où l'ancien agent double russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia avaient été empoisonnés en mars dernier.

La police britannique a d'abord évoqué un incident lié à la drogue, avant que le chef de l'antiterrorisme britannique annonce, le 4 juillet, que le couple avait été exposé à un agent innervant organophosphoré appartenant à la famille dite des «novitchok», du fait du développement de ces armes en Union soviétique. Leur formulation a été révélée par un scientifique russe, Vil Mirzayanov, établi aux Etats-Unis.

Le 9 juillet le secrétaire d'Etat britannique à la Défense a réitéré les accusations déjà portées contre la Russie dans l'empoisonnement de Sergueï Skripal et de sa fille en mars 2018. «La simple réalité est que la Russie a commis une attaque sur le sol britannique, celle-ci a causé la mort d'une citoyenne britannique», a-t-il affirmé. Moscou, comme dans l'affaire Skripal où aucune preuve n'a été apportée par les autorités britanniques, a rejeté ces assertions.

