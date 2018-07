Londres accuse Moscou d'être responsable de la mort par empoisonnement d'une Britannique

Interrogé après la mort d'une Britannique contaminée le 30 juin à Amesbury par un agent innervant et décédée ce 8 juillet, le secrétaire d'Etat britannique à la Défense a accusé la Russie d'avoir commis une attaque sur le sol britannique.

Gavin Williamson, secrétaire d'Etat britannique à la défense, a commenté ce 9 juillet la mort de Dawn Sturgess, la femme de 44 ans, contaminée selon la police britannique par un agent innervant à Amesbury. Le haut diplomate s'est ainsi exprimé : «La simple réalité est que la Russie a commis une attaque sur le sol britannique, celle-ci a causé la mort d'une citoyenne britannique.»

Plus tôt dans la journée, Moscou, déjà mis en cause dans cette affaire par d'autres hauts diplomates britanniques, avait déjà réagi aux accusations portées à l'encontre de la Russie. Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov s'était ainsi exprimé : «Nous ne sommes pas au courant que la Russie ait été d'une quelconque manière associée à cela. Nous considérons que ce serait dans tous les cas assez absurde».

Ces nouvelles accusations interviennent quatre mois après la crise diplomatique entre Moscou et Londres déclenchée par l'empoisonnement sur le sol britannique de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal.

La rhétorique de Gavin Williamson, utilisée ce 9 juillet, n'est pas sans rappeler l'argumentaire développé au mois de mars par Boris Johnson. Ce dernier, alors ministre des affaires étrangères britannique, cherchait également à prouver la culpabilité de la Russie dans l'affaire Skripal...

Concernant Gavin Williamson, ce n'est pas la première fois qu'il s'illustre à travers des sorties fracassantes à l'encontre de la Russie.

En mars 2018, au cœur des tensions liées à l'affaire Skripal, le haut diplomate avait par exemple conseillé à la Russie de «partir et se la fermer», ce qui n'avait pas manqué de faire réagir Serguei Lavrov.



En début d'année, il accusait également Moscou de vouloir provoquer la panique ou attaquer le Royaume-Uni, développant ainsi ses charges : «Le plan des Russes ne sera pas de débarquer [sur les plages du Royaume-Uni]. Il vont s'attacher à trouver comment causer le plus de mal possible [...] Nuire à [notre] économie, détruire [nos] infrastructures, avec pour conséquence des milliers et des milliers de morts [...] causer un chaos total dans le pays.»

