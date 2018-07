La Russie associée à l'empoisonnement d'une Britannique ? «Assez absurde», selon Moscou

Moscou a estimé ce 9 juin qu'il serajt «assez absurde» d'accuser la Russie d'être à l'origine de la mort d'une Britannique, contaminée par un agent innervant, quatre mois après l'affaire Skripal.

Le Kremlin a jugé ce 9 juillet qu'il serait «assez absurde» d'accuser la Russie de la mort d'une Britannique, contaminée par un innervant de type novitchok, quatre mois après la crise diplomatique entre les deux pays déclenchée par l'empoisonnement de l'ex-agent double Sergueï Skripal et de sa fille.

«Nous ne sommes pas au courant que la Russie ait été d'une quelconque manière associée avec cela. Nous considérons que ce serait dans tous les cas assez absurde», a ainsi déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d'un point presse.

«Nous considérons que cela représente bien sûr un danger non seulement pour les Britanniques mais pour tous les autres Européens», a-t-il assuré. «La Russie a proposé dès le début à ses partenaires britanniques une enquête conjointe » mais Londres n'a pas donné suite à cette proposition, a affirmé Dmitri Peskov.

La quadragénaire, ainsi qu'un homme de 45 ans, ont été retrouvés inconscients le 30 juin dans une habitation de Muggleton Road, à Amesbury, tout près de Salisbury, cette ville où Sergueï Skripal et sa fille Ioulia Skripal avaient été empoisonnés en mars.

La police a d'abord évoqué un incident lié à la drogue, avant que le chef de l'antiterrorisme britannique annonce, le 4 juillet, que le couple aurait été exposé à un agent innervant de type novitchok.

Le 4 mars dernier, les Russes Sergueï et Ioulia Skripal avaient été retrouvés inconscients sur un banc et hospitalisés dans un état critique à Salisbury. Victimes d'une tentative d'empoisonnement à l'agent innervant, ils ont été soignés plusieurs semaines avant de quitter l'hôpital en bonne santé.

Londres, par la voix de son Premier ministre Theresa May, a immédiatement pointé la responsabilité de Moscou dans cette affaire sans en apporter la preuve. La Russie a nié toute implication et mis directement en cause les dirigeants du Royaume-Uni.

Cette affaire a engendré une grave crise diplomatique entre les deux pays et une vague d'expulsions croisées de diplomates de la part du Royaume-Uni et de ses alliés d'une part, et de la Russie d'autre part.

