La Russie sollicite une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'affaire Skripal

L'ambassadeur russe auprès des Nations unies, Vassili Nebenzia, a annoncé le 4 avril que la Russie demandait une réunion dès le lendemain d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU au sujet de l'Affaire Skrippal.

«A la demande de notre gouvernement, nous vous demandons de convoquer demain à 15H (heure locale) une réunion publique du Conseil de sécurité sur la lettre de la Première ministre britannique Theresa May» mettant en cause la Russie dans l'empoisonnement de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia le 4 mars à Salisbury, a déclaré le 4 avril l'ambassadeur russe.

Vassili Nebenzia n'a pas donné d'autres détails sur les raisons qui ont poussé la Russie à demander cette réunion spécifique du Conseil de sécurité sur l'affaire Skripal. Il a juste précisé qu'une lettre serait envoyée au Conseil de sécurité dans les heures à venir pour préciser la position russe.

«Avec cent soupçons, on ne fabriquera jamais une preuve» : Dostoïevsky dans l'affaire #Skripal

L'OIAC rejette la proposition de Moscou d'une enquête russo-britannique

Quelques heures avant l'annonce de Vassili Nebenzia, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) avait rejeté l'initiative russe portée par le représentant permanent Alexandre Choulguine. Moscou avait notamment proposé à Londres de mettre en place une enquête conjointe respectant les lois internationales. Une main tendue que le Royaume-Uni a refusé, qualifiant la proposition de «perverse».

Le 14 mars, à l'initiative du Royaume Uni, le Conseil de sécurité avait tenu une réunion d'urgence sur ce dossier au cours de laquelle les Etats-Unis avaient jugé Moscou «responsable» de l'empoisonnement de l'ex-espion. Quelques jours après l'empoisonnement de Sergueï Skripal et de Ioulia, Theresa May avait mis en cause Moscou, estimant qu'il s'agissait de «la seule explication plausible».

La Russie, qui clame son innocence depuis le début, s'estime renforcée par les déclarations du laboratoire britannique ayant analysé la substance utilisée contre l'ex-espion. Ce dernier l'a identifié comme étant du Novitchok, un agent innervant de type militaire dont l'origine serait un laboratoire soviétique, mais a reconnu ne pas avoir de preuve qu'elle provenait de Russie.

